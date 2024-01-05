نشرة التوك شو.. بشرى سارة حول الاقتصاد وحسم جدل التهنئة بعيد الميلاد

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

أكد الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، أن حكومة الاحتلال المتطرفة تجاوزت كل الخطوط الحمراء ضد أهالي غزة.

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قيادي في فتح: جرائم الاحتلال في غزة تخطت الخطوط الحمراء (فيديو)

علق الإعلامي مصطفى بكري، على ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات على مدار الأيام الماضية، مردفًا: “إحنا مع الشعب ومن الشعب، بروح كل شهر قريتي بقنا، وبشوف إزاي فيه ناس كانت مستورة مبقتش مستورة، فيه ناس تعبانة”.

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بكري: 101 مليار دولار أطروحات ستهل على مصر دون المساس بالأمن القومي

أكد الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل حربه الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني وتدمير كل مقومات الحياة، محذرا من انتشار الأمراض والأوبئة في قطاع غزة في ظل نقص المياه والمواد البترولية والغذائية والأدوية.

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تحذير من انتشار الأمراض في غزة (فيديو)

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة جدا لصعيد مصر، وتتابع عن كثب وبدقة برنامج تنمية الصعيد وحدوث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالصعيد.

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التنمية المحلية: تنفيذ 5130 مشروعا تنمويا في الصعيد بـ19.2 مليار جنيه (فيديو)

قال الدكتور طارق فهمي، خبير العلاقات الدولية، إن التوغل الأمريكي وتوسع الضربات إلى بيروت والعراق وإيران وتهديد اليمن هو ارتدادات لحرب غزة.

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خبير علاقات دولية: الدعم الأمريكي لإسرائيل يهدد باشتعال المنطقة (فيديو)

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تؤدي واجبها على أكمل وجه تجاه القضية الفلسطينية، موضحًا أن سامح شكري وزير الخارجية، يتحدث عن الملف الفلسطيني في كل زيارة خارجية له إلى أمريكا.

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السفير جمال بيومي: مساعدات مصر لغزة 3 أضعاف دول العالم (فيديو)

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إنه بعد انتهاء أجل الشهادات البنكية التي طُرحت العام الماضي التي جمعت ما يقرب من نصف تريليون جنيه، كان لا بد من وجود أداة جديدة لاستيعاب الأموال التي سيجري إطلاقها خلال أسبوع.

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خبير: شهادت الادخار الـ27% تمنع خروج 500 مليار جنيه من البنوك (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، عودة حاملة الطائرات “جيرالد فورد” من الشرق الأوسط كما هو مقرر للاستعداد لإعادة نشرها مستقبلا، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

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عودة حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" من الشرق الأوسط وغضب الاحتلال (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة ستشهد تغييرًا حكوميًا مع الولاية الرئاسية الجديدة، بمقتضى الدستور، مشيرًا إلى أن الفترة الجديدة سيكون به تغيير كبير.

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مصطفى بكري يزف بشرى سارة: انفراجة اقتصادية كبرى قبل أبريل (فيديو)

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن إقدام مصر على الإصلاح الاقتصادي يمثل تجربة شجاعة للغاية، منوهًا إلى أن مسبباته تكلفة ونتائج سلبية يتحمل فاتورتها المواطنون.

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د. وجدي زين الدين: ضبط الحكومة للأسواق يحد من النتائج السلبية للإصلاح الاقتصادي

عقب د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، على إقامة مصر معسكرات إيواء وإغاثة ضخمة على مساحة 100 فدان في منطقة خان يونس بقطاع غزة خاصة في ظل الطقس البارد يعتبر دورًا مهمًا وفاعلًا وقويًا من الدولة المصرية.

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د. وجدي زين الدين: إقامة مصر مخيم إيواء بخان يونس يؤكد دورها الفاعل عالميًا وإقليميًا

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن الصراع في غزة تعدى من كونه صراعًا إسرائيليًا فلسطينيًا إلى نزاع أوسع وأخطر، ما يؤكد وجود مؤامرة لجر مصر إلى منطقة خطرة تقف أمام خبرة الدولة المصرية الطويلة وحكمتها في التعامل معها.

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د. وجدي زين الدين: محاولة إسرائيل توسيع الصراع يكشف عن مؤامرة لجر مصر إلى الخطر

أكد د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، أن إسرائيل تحاول بشتى الطرق توسيع رقعة الصراع ليتحول من حرب في غزة إلى نزاعات إقليمية خطيرة.

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د. وجدي زين الدين: الدولة المصرية تتعامل بحنكة إزاء “جر الشّكل” الإسرائيلي (فيديو)

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالوفد الأمريكي اليوم الخميس وأمس يحمل دلالات كبيرة للغاية، ويعكس رسائل القيادة السياسية المصرية التي لا تتغير إزاء القضية الفلسطينية والتنديد بالحرب الإسرائيلية البشعة على قطاع غزة.

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د. وجدي زين الدين: لقاء السيسي بالوفد الأمريكي يؤكد موقف مصر الثابت إزاء القضية الفلسطينية

حسم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حكم التهئنة بين المسلمين وبعضهم عن العام الميلادي الجديد، قائلًا إن الأمر يقتصر فقط على غير المسلمين.

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خالد الجندي يحسم الجدل حول التهنئة بالعام الميلادي.. فيديو

قال المفكر الأمريكي نورمان فينكلشتاين مؤلف كتاب “صناعة الهولوكوست،” إن بايدن لا يهتم بما يحدث بغزة من الإبادة للفلسطينيين، لكنه يهتم فقط بأمر واحد وهو الصورة العامة التي تُنقل من غزة.

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مفكر أمريكي: بايدن لا يهتم بالإبادة الجماعية في غزة بل بصورته (فيديو)