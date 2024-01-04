نشرة التوك شو.. رفع أسعار الكهرباء رسميا وحقيقة تعويم الجنيه

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



أعربت بسمة وهبة، عن سعادتها بالعودة إلى الشاشة مرة أخرى بعد فترة غياب، موجهة رسالة إلى مشاهديها، قائلة: "كل سنة وأنتم بخير وصحة وسنة سعيدة عليكم، وحشتوني".

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بسمة وهبة تعود للشاشة بعد غياب.. فلسطين أدخلتني في حالة يأس (فيديو)



فتحت الإعلامية منى الشاذلي قلبها وكشفت عن أوراقها الشخصية وأسرارها العائلية خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي ورائد الأعمال الإماراتي أنس بوخش، ببرنامجه “ABtalks” المذاع عبر موقع “يوتيوب”.

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منى الشاذلي تكشف أسرار وقوعها بالحب في إيطاليا وقصة التعارف بزوج "لم يطاق"



قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أن ملف تعويم الجنيه يعود إلى السياسة النقدية في البنك المركزي، وكما أعلن رئيس الوزراء، هناك مشاورات مستمرة مع صندوق النقد الدولي، وهناك جهود تُبذل؛ لوضع برنامج زمني جديد.

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قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الزيادات البسيطة في سعر الكهرباء محاولة لتخفيف الضغط على الميزانية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل جاهدة على وقف تخفيف الأحمال في أقرب فرصة، ولكن هناك ضغوطا يجب الاعتراف بها، إذ أن الدعم زاد عن 90 مليار جنيه في قطاع الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الدولار وزيادة الاستهلاك.

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الحكومة تكشف سبب رفع أسعار الكهرباء وموقفها من تخفيف الأحمال (فيديو)



قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن بعض الشائعات تشير إلى أنه بعد اغتيال صالح العروري مصر ستوقف المفاوضات الخاصة بحرب غزة، ومصر لن تتوقف ومستمرة في المفاوضات من أجل الشعب الفلسطيني، مع التشديد أن قطاع غزة سيكون تابعًا للضفة الغربية والسلطة الفلسطينية ولا للفصل بينهم، مع العمل على حل القضية الفلسطينية على أساس الدولتين.

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سمير فرج يكشف حقيقة توقف مصرعن التفاوض لوقف إطلاق النار بغزة (فيديو)



قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة وضعت مصلحة المواطن فوق كل اعتبار وأجلت بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادي وترشيد الإنفاق المرتبطة بـ الدعم.

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الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الدعم.. الدولة لن تتخلى عن المواطن (فيديو)



أكد الدكتور محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي،أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على ملف كبار السن بخطوات سريعة، وهذا ظهر جليًا في المادة 83 من الدستور التي تنص على حق كبار السن في الرعاية والحماية والتوقير والحفاظ عليهم.

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تفاصيل تخصيص 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم كبار السن



قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، إنه لا بد أن يكون واضحًا للجميع أن لبنان لا يستطيع أن يتحمل حربًا، فما زال يعاني من آثار حرب 2006، وأزمات 3 أساسية سياسية واقتصادية واجتماعية، حيث أن العملة اللبنانية انخفضت بشكل كبير، ولبنان لا يستطيع تحمل أكثر من ذلك.

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رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق يعلق على اغتيال إسرائيل لقيادات من حماس ببيروت

