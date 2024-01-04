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الخميس 04 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

السفير جمال بيومي: مساعدات مصر لغزة 3 أضعاف دول العالم (فيديو)

مساعدات غزة
مساعدات غزة

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تؤدي واجبها على أكمل وجه تجاه القضية الفلسطينية، موضحًا أن سامح شكري وزير الخارجية، يتحدث عن الملف الفلسطيني في كل زيارة خارجية له إلى أمريكا.

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وأضاف خلال مداخل هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن متحدث رسمي من الرئاسة الأمريكية أصدر بيانا رسميا يطلب من الاحتلال أن يكف عن التصريحات التي تختص بتهجير السكان الفلسطينيين من غزة.

مصر على اتصال مع كل أطراف الأمم المتحدة

وأشار إلى أن مصر على اتصال بكل اطراف الأمم المتحدة وتقود دبلوماسية نشطة حول القضية الفلسطينية.

وذكر أن المساعدات التي تقدمها مصر لغزة ليست تفضلًا منها، وإنما هي إقرار بالحقيقة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة قالت في تقريرها إن المساعدات التي دخلت غزة من مصر 3 أضعاف المساعدات التي جاءتها من العالم بما فيهم الدول العربية.

وأوضح أن المستشفيات التي أقيمت على الحدود لاستقبال المرضى واستقبال الجاليات الأجنبية حتى نمتص ما يعانيه بعض الأخوة في فلسطين. 

العدوان الصهوني على غزة يدخل الشهر الثالث


تواصل الصهيونية النازية حفلات إعدام الفلسطينيين بدم بارد فى إطار حربها لإبادة أصحاب الأرض بقطاع غزة تحت سمع وبصر العالم المتخاذل لليوم التسعين على التوالى فيما استشهد عدد من الأطفال بالموت برداً خلال رحلة النزوح القاسية من منازلهم تحت هدير غارات الفسفور الأبيض المحرم دولياً.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل تحشر سكان غزة بمساحة ضيقة جداً لإجبارهم على التدافع نحو الحدود، وصرح مدير منظمة الصحة العالمية بأن 50 ألف امرأة حامل فى غزة يواجهن تحديات غير مسبوقة فى ظل عدم وجود مستشفيات تعمل بكامل طاقتها.

وقال المكتب الإعلامى فى غزة إن الاحتلال يكرر جريمة إرغام المدنيين تحت تهديد السلاح والقتل على النزوح من بيوتهم وأحيائهم السكنية إلى مناطق أخرى وقام بقصفهم وارتكاب مجازر بحقهم.

وأوضح أن هذا الأمر تكرر أكثر من 48 مرة فى مدن القطاع كان آخرها ارتكاب 6 مجازر فى رفح راح ضحيتها العشرات.

وأكد المكتب أن حرب الإبادة الجماعية التى يشنها الاحتلال على القطاع ستبقى وصمة عار على جبين الإنسانية وعلى جبين دول العالم التى تشاهد هذه الجرائم دون أن تحرك ساكناً لوقف الحرب.

وأعلن المكتب الإعلامى الحكومى أن الاحتلال الإسرائيلى قصف قطاع غزة بأكثر من 45,000 صاروخ وقنبلة زاد وزنها عن 65,000 طن من المتفجرات.

وطالب المكتب المجتمع الدولى بوقف حرب الإبادة الجماعية التى يشنها الاحتلال على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضى، وراح ضحيتها أكثر من 29313 شهيداً ومفقوداً و57269 مصاباً معظمهم من نساء وأطفال.

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