نشرة التوك شو.. ارتفاع تذاكر المترو وفواتير الكهرباء

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أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أنه لن يتم إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة إلا بشروط ستعلن عنها حركة حماس، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ يروج بأنه ينتقل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة

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إسماعيل هنية: كل فصائل المقاومة يصنعون اليوم تاريخًا وعهدًا جديدا لفلسطين.. فيديو



أكد عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق، أن الاغتيالات الجبانة للقيادات والرموز لن تفلح بكسر إرادته أو النيل من استمرار مقاومته، وذلك حسبما أفادت به قناة “الميادين” اللبنانية في نبأ عاجل لها.

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حماس: الاغتيالات تثبت مجدداً فشل العدو في تحقيق أهدافه في غزة (شاهد)



طالب الإعلامي أحمد موسى، الجامعة العربية بالتحرك بشأن اتفاق إثيوبيا مع إقليم الصومال غير المعترف بها عالميا من أجل استخدام ميناء بربرة على خليج عدن.

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أحمد موسى يحذر من سيطرة إثيوبيا على ميناء بربرة.. يستهدف الأمن العربي



علق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، قائلا:" تذكرة المترو لم يتم تحريك أسعارها منذ 2019".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناوزير النقل يكشف أسباب رفع أسعار مترو الأنفاق.. مؤجلة من 2022 (فيديو)



قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ما أثير حول رفع أسعار الكهرباء اليوم أمر اطلع عليه بالفعل، ولكن لم يصدر أي شيء رسمي فيما يتعلق بأسعار الكهرباء حتى الآن، لافتا إلى أنه خلال الـ 3 مرات الماضية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناالحكومة تكشف مفاجأة عن رفع أسعار الكهرباء.. لم تقر حتى الآن (فيديو)



قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الموقف الحالي سيئ في الجهات الأربع لحدود مصر، وهناك تهديد للأمن القومي المصري.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناسمير فرج: إثيوبيا تهدد الأمن القومي العربي ولابد من تحرك ضدها (فيديو)



قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن "الحكومة تأمل أن يتم الحد من تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة، ولكن الضغوط كبيرة".

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مجلس الوزراء: الحكومة نعمل بكل طاقاتنا لوقف تخفيف أحمال الكهرباء قبل الصيف (فيديو)



قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن العلاقات المصرية الإسرائيلية هي عامود السلام في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن اشتعال الحرب يأتي من الاحتكاك المباشر بين الجيران.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنامصطفى الفقي: حديث نتنياهو عن إدارة إسرائيلية لمحور فيلادلفيا تصريح استفزازي (فيديو)



قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن هناك أكثر من 5000 جندي إسرائيلي بين جرحى وقتلى ومرضى نفسيين في الحرب على قطاع غزة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناخبير سياسي فلسطيني: جيش الاحتلال يحاول تخفيف عدد ضحاياه في غزة (فيديو)

