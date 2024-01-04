د. وجدي زين الدين: إقامة مصر مخيم إيواء بخان يونس يؤكد دورها الفاعل عالميًا وإقليميًا

عقب د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، على إقامة مصر معسكرات إيواء وإغاثة ضخمة على مساحة 100 فدان في منطقة خان يونس بقطاع غزة خاصة في ظل الطقس البارد يعتبر دورًا مهمًا وفاعلًا وقويًا من الدولة المصرية.

أكد زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلاميين محمد شردي ولبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن مساعدات مصر لقطاع غزة تفوق كل مساعدات الدول الأخرى، ما يعكس عظمة مصر وعروبتها رغم الشائعات التي تمس كيانها ودورها.

وشدد على أن المخيم يؤكد على إصرار مصر في إقامة الدول الفلسطينية وإجهاض مخططات التهجير، وعقد جلسات تفاوضية لتحقيق السلام الشامل الذي يعود بالنفع على العالم كله، وإبعاد شبح الحرب عن المنطقة بأكملها واتباع لغة العقل.

وتابع رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، أنه يعكس رسالة مصر الثابتة وكأنها تقول للعالم بأنها موجودة وفاعلة ولن تتخلى عن مساندة الدولة الفلسطينية.

وعن تغيير سياسات بعض الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا وبعض البلدان الأوروبية، قال إن رؤية مصر غيرت نظرة العالم إزاء الأحداث في الأراضي الفلسطينية والظلم التاريخي الذي يتعرض له سكانها على مر التاريخ، مشيرًا إلى أن خروج مظاهرات في البلدان الغربية ضد سياسات الحكام إزاء القضية الفلسطينية تمثل “لطمة قوية” للقيادات والمسئولين.