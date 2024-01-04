الخميس 04 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

د. وجدي زين الدين: محاولة إسرائيل توسيع الصراع يكشف عن مؤامرة لجر مصر إلى الخطر

د. وجدي زين الدين
د. وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن الصراع في غزة تعدى من كونه صراعًا إسرائيليًا فلسطينيًا إلى نزاع أوسع وأخطر، ما يؤكد وجود مؤامرة لجر مصر إلى منطقة خطرة تقف أمام خبرة الدولة المصرية الطويلة وحكمتها في التعامل معها.

وأضاف زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلاميين محمد شردي ولبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن مصر لديها من الحكمة لصد الاستفزاز الإسرائيلي والوقوف ضد أي مؤامرة تورط مصر في صراع أو فوضى أو اضطراب.

txt

د. وجدي زين الدين: الدولة المصرية تتعامل بحنكة إزاء “جر الشّكل” الإسرائيلي (فيديو)

txt

د. وجدي زين الدين: لقاء السيسي بالوفد الأمريكي يؤكد موقف مصر الثابت إزاء القضية الفلسطينية

ولفت إلى أن مصر تقع في بؤرة لهب مشتعلة، مشيرًا إلى وجود صراع مدمر في السودان والعراق واليمن وسوريا وليبيا، والعين الآن على مصر، مردفًا: “لكن الله سيجنب مصر من الوقوع في سيناريو الفوضى، وأيضًا بفضل التفاف شعب واعٍ حول قيادة حكيمة تتصدى لكافة المخططات”، مؤكدًا أن مصر دولة قوية ولكنها بلد سلام ترعى السلام.

مواد متعلقة

د. وجدي زين الدين: الحوار الوطني ملف مهم في تأسيس حياة ديمقراطية قانونية (فيديو)

د. وجدي زين الدين: إعلان المبادرة المصرية لوقف حرب غزة للعالم “حركة مَعلمة دبلوماسية”

د. وجدي زين الدين: مُخرجات الانتخابات الرئاسية بداية حقيقية لمسار ديمقراطي جديد (فيديو)

د. وجدي زين الدين: مساعدات مصر لغزة تفوق ما قدمته دول العالم

د. وجدي زين الدين: مصر أحبطت كل المؤامرات الصهيونية لتصفية القضية الفلسطينية

د. وجدي زين الدين: مصر تخوض معركة دبلوماسية عظيمة لدعم القضية الفلسطينية

د. وجدي زين الدين: بريطانيا وأمريكا وجهان لعملة واحدة وتغير موقف لندن مهم

د. وجدي زين الدين: موقف مصر الثابت وراء تغيير نظرة الغرب لحرب غزة
الجريدة الورقية