د. وجدي زين الدين: محاولة إسرائيل توسيع الصراع يكشف عن مؤامرة لجر مصر إلى الخطر

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن الصراع في غزة تعدى من كونه صراعًا إسرائيليًا فلسطينيًا إلى نزاع أوسع وأخطر، ما يؤكد وجود مؤامرة لجر مصر إلى منطقة خطرة تقف أمام خبرة الدولة المصرية الطويلة وحكمتها في التعامل معها.

وأضاف زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلاميين محمد شردي ولبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن مصر لديها من الحكمة لصد الاستفزاز الإسرائيلي والوقوف ضد أي مؤامرة تورط مصر في صراع أو فوضى أو اضطراب.

ولفت إلى أن مصر تقع في بؤرة لهب مشتعلة، مشيرًا إلى وجود صراع مدمر في السودان والعراق واليمن وسوريا وليبيا، والعين الآن على مصر، مردفًا: “لكن الله سيجنب مصر من الوقوع في سيناريو الفوضى، وأيضًا بفضل التفاف شعب واعٍ حول قيادة حكيمة تتصدى لكافة المخططات”، مؤكدًا أن مصر دولة قوية ولكنها بلد سلام ترعى السلام.