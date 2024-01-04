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الخميس 04 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير علاقات دولية: الدعم الأمريكي لإسرائيل يهدد باشتعال المنطقة (فيديو)

حرب غزة
حرب غزة

قال الدكتور طارق فهمي، خبير العلاقات الدولية، إن التوغل الأمريكي وتوسع الضربات إلى بيروت والعراق وإيران وتهديد اليمن هو ارتدادات لحرب غزة.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم السبت، أن الفصائل العراقية المستهدفة لقواعد العسكرية الأمريكية بالإضافة إلى مناطق أخرى الحضور العسكري بات مهددا بالنسبة إلى الولايات المتحدة ومصالحها. 

وأوضح أن ارتدادات حرب غزة ستشمل مناطق أخرى وهناك رصد لهذه الارتدادات، مؤكدا أنه سيحدث في سوريا ومناطق أخرى في جنوب الساحل، لأن هذه تنظيمات إرهابية وتؤدي دور في بيئة النظم الإقليمية والدولية وليس استهداف المصالح الأمريكية فقط. 

استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة

وأكد أنه من المتوقع استهداف المصالح الأمريكية، وبذلك بتهديد ميليشيات الحوثي بعمليات ردع بالنسبة للوجود العسكري الأمريكي في الجنوب وتهدد المصالح الأمريكية، مؤكدا أنها تهدد الممرات المائية، مشيرا إلى أننا في مرحلة خطيرة وهذا ما ستجنيه أمريكا للدعم المباشر لإسرائيل، وإن لم تتوقف هذه الحرب سيكون هناك ارتدادات سلبية كاملة على المصالح الأمريكية. 

وأشار إلى أن إنهاء حرب غزة لن يتم بصورة سريعة، ومن المتوقع تقليص الحضور الإسرائيلي في غزة ومنطقة خانيونس، وستعود السلطة الفلسطينية بشكل رمزي، لكن ما زال الوجود الإسرائيلي في القطاع ولا توجد إجابات حتى الآن واضحة، موضحا أن المستوى العسكري الإسرائيلي يدير المواجهة دون أن يحدد الرؤية التي ستنتهي إليها الأمور.

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