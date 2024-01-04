د. وجدي زين الدين: الدولة المصرية تتعامل بحنكة إزاء “جر الشّكل” الإسرائيلي (فيديو)

أكد د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، أن إسرائيل تحاول بشتى الطرق توسيع رقعة الصراع ليتحول من حرب في غزة إلى نزاعات إقليمية خطيرة.

وأشاد زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلاميين مصطفى شردي ولبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، بتعامل الدولة المصرية مع الصراع الذي اندلع في السابع من أكتوبر الماضي، مشددًا على أن الإدارة المصرية حكيمة ورشيدة تعالج الصراع بكياسة وفطنة وحنكة سياسية إزاء المخططات ومؤامرات دولة الاحتلال.

ووصف رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، الشائعات الإسرائيلية تجاه مصر بـ “جر الشكل” الذي تتحصن منه مصر بالخبرة الطويلة للتعامل مع قياداتهم ومسئوليهم.

موقف مصر ثابت

ولفت إلى أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالوفد الأمريكي اليوم الخميس وأمس يحمل دلالات كبيرة للغاية، ويعكس رسائل القيادة السياسية المصرية التي لا تتغير إزاء القضية الفلسطينية والتنديد بالحرب الإسرائيلية البشعة على قطاع غزة.

وتابع أن العدوان على غزة طال أمده بشكل غير طبيعي، بطريقة تظهر أن الهدف هو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مواقف الدولة المصرية واضحة وصريحة ظهر مضمونها للوفد الأمريكي، وتتمحور حول وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتبادل الأسرى.

الجميع خاسر من استمرار الصراع

وأكمل أن أهمها هو وقف التطهير العرقي للفلسطينيين في قطاع غزة، وإيجاد تسوية شاملة وعادلة للشعب الفلسطيني، وحل الدولتين على أساس خريطة 4 يونيو 1967، منوهًا إلى أن رؤية مصر تم إيصالها للوفد الأمريكي واتفقت معها خطوات السفير سامح شكري، وزير الخارجية.

ونوه إلى أن موقف مصر وفعاليتها الدبلوماسية غيّرت الموقف الدولي إزاء القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الحل في يد أمريكا وذلك بالضغط على حليفتها إسرائيل لوقف الحرب والانخراط في التفاوض لحل الدولتين، ما يحقق السلام الشامل في المنطقة، مردفًا: “الجميع خاسر لو تم عرقلت حل القضية الفلسطينية من ضمنهم المجتمع الدولي”.