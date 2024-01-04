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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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التنمية المحلية: تنفيذ 5130 مشروعا تنمويا في الصعيد بـ19.2 مليار جنيه (فيديو)

التنمية في الصعيد
التنمية في الصعيد

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة جدا لصعيد مصر، وتتابع عن كثب وبدقة برنامج تنمية الصعيد وحدوث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالصعيد.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”، اليوم الخميس، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في الـ4 محافظات المستهدفة “قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا” جاء بشراكة استراتيجية مع البنك الدولي، لافتا إلى أنه أصبح نموذج يحتذى به تجاوز كل التوقعات والأهداف التنموية التي وضعتها الحكومة له.

مشروعات برنامج التنمية النحلية في الصعيد

وأوضح أن برنامج التنمية المحلية بالصعيد يضم مشروعات تلبي احتياجات أبناء الصعيد الأساسية في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والنقل، الكهرباء و الانارة، تحسين البيئة، والتطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، دعم منظومة الخدمات المجتمعية وتطوير المنظومة الصحية.

وتابع: “ما أحدثه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كان محل إشادة من مجموعة البنك الدولي”، لافتا إلى أنه من المقرر تنفيذ 5130 مشروعاً، وجرى الانتهاء من 4409 مشاريع وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 721 مشروعا باستثمارات بلغت نحو 19.2 مليار جنيه.

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