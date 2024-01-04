تحذير من انتشار الأمراض بين الفلسطينيين في غزة (فيديو)

أكد الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل حربه الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني وتدمير كل مقومات الحياة، محذرا من انتشار الأمراض والأوبئة في قطاع غزة في ظل نقص المياه والمواد البترولية والغذائية والأدوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”، أنه يوجد 53 مركزا طبيا خرجوا عن الخدمة بالكامل، و30 مستشفى أيضا عن العمل بما يعني أن قطاع غزة لا يوجد به أي خدمات طبية، مشيرا إلى أن نقص الدواء يهدد حياة المواطنين الفلسطينيين.

وأوضح أن الكيان الصهيوني ضرب بكل القوانين والاتفاقيات الدولية عرض الحائط، وكأنه لا يسمع ولا يرى ويمارس حرب الإبادة الجماعية من خلال تدمير كل المؤسسات وقتل المواطنين، كما يمنع سيارات الإسعاف من الوصول للمصابين ويمنع تشغيل المولدات الكهربائية داخل المستشفيات وقطع والإنترنت ووسائل الاتصال لعرقلة إغاثة المصابين.

استمرار استهداف الكوادر الطبية في غزة

كما استنكر الدكتور ماهر صافي، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المناطق الصحية في قطاع غزة، والتي استشهد على أثرها العديد من الكوادر الطبية والجرحى من النساء والأطفال وكبار السن.

وأكد أن الاحتلال يستهدف الكوادر الطبية منذ بداية العدوان على قطاع غزة وهو ما أسفر عن استشهاد 300 كادر طبي، واعتقال العشرات من الكوادر الطبية بهدف إعاقة إغاثة المصابين في غزة.

وأشار إلى أن الكيان الصهيوني مستمر في قتل الفلسطينيين بداعي البحث عن قيادات حركة حماس، لافتا إلى أن هذه الحجج واهية وأثبتنا كذبها منذ بداية العدوان، وخاصة عندما ادعى وجود قيادات حماس في أنفاق أسفل مستشفى الشفاء وحاصرها واقتحمها ولم يحقق أي من الأهداف التي يدعيها كذبا.

الشهر الثالث من العدوان الصهيوني على غزة

تواصل الصهيونية النازية حفلات إعدام الفلسطينيين بدم بارد فى إطار حربها لإبادة أصحاب الأرض بقطاع غزة تحت سمع وبصر العالم المتخاذل لليوم التسعين على التوالى فيما استشهد عدد من الأطفال بالموت برداً خلال رحلة النزوح القاسية من منازلهم تحت هدير غارات الفسفور الأبيض المحرم دولياً.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل تحشر سكان غزة بمساحة ضيقة جداً لإجبارهم على التدافع نحو الحدود، وصرح مدير منظمة الصحة العالمية بأن 50 ألف امرأة حامل فى غزة يواجهن تحديات غير مسبوقة فى ظل عدم وجود مستشفيات تعمل بكامل طاقتها.

وقال المكتب الإعلامى فى غزة إن الاحتلال يكرر جريمة إرغام المدنيين تحت تهديد السلاح والقتل على النزوح من بيوتهم وأحيائهم السكنية إلى مناطق أخرى وقام بقصفهم وارتكاب مجازر بحقهم.

وأوضح أن هذا الأمر تكرر أكثر من 48 مرة فى مدن القطاع كان آخرها ارتكاب 6 مجازر فى رفح راح ضحيتها العشرات.

وأكد المكتب أن حرب الإبادة الجماعية التى يشنها الاحتلال على القطاع ستبقى وصمة عار على جبين الإنسانية وعلى جبين دول العالم التى تشاهد هذه الجرائم دون أن تحرك ساكناً لوقف الحرب.