مصطفى بكري يزف بشرى سارة: انفراجة اقتصادية كبرى قبل أبريل (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة ستشهد تغييرًا حكوميًا مع الولاية الرئاسية الجديدة، بمقتضى الدستور، مشيرًا إلى أن الفترة الجديدة سيكون به تغيير كبير.



وأضاف بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي، أكثر شخص فاهم طبيعة الوضع الحالي، قائلا:" في معاناة للناس، لكن عارف برضوا إن في بلد، وإن القوات المسلحة على خط المواجهة، والحدود على سيناء، القوات دي محتاجة كتير، إحنا في دولة، وجيشنا مسلح تسليح قوي للدفاع عن البلد".

وتابع أن شعب مصر ذكي، ولديه الوعي الكبير بما يحاك بالوطن، لافتا إلى أن الدولة ستعبر الأزمة الحالية، في ظل دخولها معتركا صعبا وليس مصر فقط ولكن العالم أجمع دخل هذا المعترك.



وشدد على أن الدولة بها قائد كبير، يعي جيدا مصلحة شعبه، مشيرا إلى أن هدفه هو خدمة الشعب المصري، والإطار العام هو وجود وطن يحصل كل مواطن على حقه، قائلا:" ربنا واقف مع البلد، و3 أو 4 شهور والبلد كل حاجة هتعدي والأزمة هتعدي".



ونوه بأن الفترة المقبلة، ستشهد تشكيل هيكل الحوار الوطني وشكله وأسلوبه، والإسراع بعقد الجلسات للانتهاء سريعا من التوصيات، ومشاركة قوى أخرى جديدة، مبينا أن الحوار الوطني سيكون بشكل جديد.