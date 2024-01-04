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الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

قيادي في فتح: جرائم الاحتلال في غزة تخطت الخطوط الحمراء (فيديو)

حرب غزة
حرب غزة

أكد الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، أن حكومة الاحتلال المتطرفة تجاوزت كل الخطوط الحمراء ضد أهالي غزة.

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وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يشن هجماته الوحشية ضد الفلسطينيين في غزة بنفس ضراوة اليوم الأول للعدوان في السابع من أكتوبر الماضي، مما رفع عدد الشهداء إلى أكثر 22 ألف و8 آلاف مفقود.

وأشاد بمواقف مصر الداعم للفلسطينيين خلال الحرب الصهيونية على غزة، مؤكدًا أنها دائما تساند القضية الفلسطينية ومواقفها مشرفة على كل الأصعدة، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.

حرب غزة على كل مائدة حوار للرئيس السيسي

وأكد أن القضية الفلسطينية حاضرة على كل مائدة حوار للرئيس السيسي في كل لقاءاته، موضحًا أن حل القضية الفلسطينية لن يجري إلا بإقامتها على حدود 67، مشيدا بموقف مصر مواجهتها لخطة الاحتلال بتهجير سكان غزة.

تواصل الصهيونية النازية حفلات إعدام الفلسطينيين بدم بارد فى إطار حربها لإبادة أصحاب الأرض بقطاع غزة تحت سمع وبصر العالم المتخاذل لليوم التسعين على التوالى فيما استشهد عدد من الأطفال بالموت برداً خلال رحلة النزوح القاسية من منازلهم تحت هدير غارات الفسفور الأبيض المحرم دولياً.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل تحشر سكان غزة بمساحة ضيقة جداً لإجبارهم على التدافع نحو الحدود، وصرح مدير منظمة الصحة العالمية بأن 50 ألف امرأة حامل فى غزة يواجهن تحديات غير مسبوقة فى ظل عدم وجود مستشفيات تعمل بكامل طاقتها.

وقال المكتب الإعلامى فى غزة إن الاحتلال يكرر جريمة إرغام المدنيين تحت تهديد السلاح والقتل على النزوح من بيوتهم وأحيائهم السكنية إلى مناطق أخرى وقام بقصفهم وارتكاب مجازر بحقهم.

وأوضح أن هذا الأمر تكرر أكثر من 48 مرة فى مدن القطاع كان آخرها ارتكاب 6 مجازر فى رفح راح ضحيتها العشرات.

وأكد المكتب أن حرب الإبادة الجماعية التى يشنها الاحتلال على القطاع ستبقى وصمة عار على جبين الإنسانية وعلى جبين دول العالم التى تشاهد هذه الجرائم دون أن تحرك ساكناً لوقف الحرب.

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