عودة حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" من الشرق الأوسط وغضب الاحتلال (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، عودة حاملة الطائرات “جيرالد فورد” من الشرق الأوسط كما هو مقرر للاستعداد لإعادة نشرها مستقبلا، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

أبدى الاحتلال الإسرائيلي انزعاجه، من قرار أمريكا بسحب حاملة الطائرات من منطقة الشرق الأوسط، رغم بقاء حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور".

غضب إسرائيلي من سحب حاملة الطائرات

وقال تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، إن المسؤولين الإسرائيليين أبدوا "انزعاجهم" من القرار الأميركي بإعادة حاملة الطائرات إلى الولايات المتحدة.

وفي الأيام الأخيرة، تقدم مسؤولون إسرائيليون بطلبات للحصول على توضيحات من نظرائهم في الولايات المتحدة بشأن القرار.

وكانت القيادة الوسطى الأمريكية، أعلنت وصول حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى شرق المتوسط.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية، إن وصول حاملة الطائرات الهدف منه هو "ردع أي طرف يسعى لتوسيع رقعة الحرب".

وقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها الكامل لسلطات الاحتلال الإسرائيلية في حربها على قطاع غزة.