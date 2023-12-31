نشرة التوك شو.. تعليق البابا تواضروس على حرب غزة وإشادة باقتصاد مصر

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

روى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مواقف عن مراحل حياته وتجاربه ومواقفه منذ طفولته حتى توليه الكرسي البطريركي.

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البابا تواضروس: أمي كانت السند بعد وفاة والدي وعلاجه سبب دخولي صيدلة

علق البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على الحرب الصهيونية على قطاع غزة، وقال إن هناك خلط ما بين اليهودية والصهيونية، ما يتسبب في ضياع الحقيقة.

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البابا تواضروس: ما يحدث في غزة لا يرضي الله والأرض للفلسطينيين (فيديو)

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن توقعات الاقتصاديين في ظل الظروف والمخاطر المحيطة يجب التعامل معها بحرص شديد، مضيفا أن معدل النمو الاقتصادي قد يعاود الارتفاع لـ3%، ومعدلات التضخم قد تقل عن 6% عالميا.

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صندوق النقد: مصر مؤهلة لتحقيق قفزات هائلة في اقتصادها (فيديو)

علق حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، على برنامج المرشح الرئاسي فريد زهران، قائلا إنه إذا طُرح في الثمانينيات لقُبض عليه، مضيفا أن حصوله على أكثر من مليون صوت يؤكد وصوله إلى درجة من الديمقراطية والنضج لوجود معارض حقيقي.

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حلمي النمنم: برنامج المرشح فريد زهران لو طرح بالثمانينات لقبض عليه (فيديو)

تحدث الفنان محمد فؤاد، عن الأزمات التي مر بها، موضحًا أنه لن يغني إلا بعد الإطمئنان على هذه البلد، معقبًا: "مش هغني غير لما اتطمن إن البلد بقت كويسة".

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أنه لا مساس بأسعار 7 سلع واعتبارهم سلعا استراتيجية وهي “الأرز، والفول، والسكر، والجبن، والزيت، واللبن، والمكرونة”.

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أحمد موسى عن تسعير السلع: مصر لن تسمح بالمتاجرة بقوت المواطن (فيديو)

يواجه السودان، أزمة حادة في الوضع الصحي الذي شارف على الانهيار، كما ازداد الوضع الإنساني سوءا بعد انتقال الصراع إلى ولاية الجزيرة التي تعد ملجأ رئيسيا لنحو نصف مليون نازح من الخرطوم.

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الأمراض تهدد السودانيين والوضع الصحي ينهار بسبب الحرب (فيديو)

أعلنت المقاومة الفلسطينية، مقتل جندي للاحتلال في غارة جوية إسرائيلية بعد محاولة فاشلة لتحريره، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية” اليوم السبت.

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جيش إسرائيل يقتل جنديا بنيران صديقة أثناء محاولة تحريرة

قالت المهندسة مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن مشروع سكن لكل المصريين واجه تشكيك من البعض في البداية، مضيفة أنه يجري تسليم الوحدات السكنية للمستحقين دون واسطة.

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موعد فتح باب التقديم على وحدات سكنية جديدة (فيديو)

تسببت الغارات الإسرائيلية في حلب شمال سوريا في استشهاد سيدة، فيما تصدت الصواريخ التابعة للجيش السوري تصدت لبعضها، وفق قناة “القاهرة الإخبارية”.

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استشهاد سيدة سورية في غارات إسرائيلية على حلب (فيديو)

تستقبل المستشفيات الإسرائيلية، مئات الجنود المصابين بالأمراض النفسية والجسدية، بسبب الحرب في قطاع غزة.

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إصابات جنود الاحتلال في غزة "جسدية ونفسية" (فيديو)

أكدت إيزيس محمود، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة، أن عام 2023 يعد عام استكمالاً لجهود المجلس القومي للمرأة في إطلاق مبادرة "دوي" الموجودة فعليا على الأرض منذ فترة، مؤكدة على مبادرة "دوي" تهتم بالفتيات من عمر 10 أعوام وحتى 17 عاما.

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"القومي للمرأة": “دوي” حققت نقلة نوعية للفئة العمرة من 10 لـ17 عاما

كشف الدكتور يسري الشرقاوي، الباحث الاقتصادي ورئيس جمعية المستثمرين الأفارقة، أهمية منصة "حافز"، مؤكدًا أن هذه المنصة الالكترونية "حافز" سوف تقوم بعمل تواصل إلكتروني ما بين القطاع الخاص والجهات المتعددة الأطراف المصرية وشركات التنمية الخارجين.

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خبير اقتصادي يعدد مزايا "حافز"..حقق تواصلا بين القطاع الخاص والجهات متعددة الأطراف

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء باختيار 7 سلع استراتيجية ويطبق عليها قانون حماية المستهلك يأتي نتيجة متابعة يومية من رئيس الوزراء والقرار يأتي بعد مشاورات عديدة ومتابعات قامت بها اللجنة الوزارية التي تم تشكيها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

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متحدث الوزراء يكشف عقوبة إخفاء ومنع الـ7 سلع الاستراتيجية

أكد نرمين منصور، مدير عام إدارة الأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتضح من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الاهتمام بالمرأة المصرية على مدار السنوات العشرة الماضية، وذلك لدعم وتمكين وحماية ورعاية وتوعية المرأة وأنَّ 89% من برامج الوزارة موجهة للمرأة.

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"التضامن الاجتماعي": المرأة المصرية حظت باهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي