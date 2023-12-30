السبت 30 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الأمراض تهدد السودانيين والوضع الصحي ينهار بسبب الحرب (فيديو)

حرب السودان
حرب السودان

يواجه السودان، أزمة حادة في الوضع الصحي الذي شارف على الانهيار، كما ازداد الوضع الإنساني سوءا بعد انتقال الصراع إلى ولاية الجزيرة التي تعد ملجأ رئيسيا لنحو نصف مليون نازح من الخرطوم. 

txt

المرضى ينتقلون بالعربة الكارو والحمير في السودان (فيديو)

txt

نشرة التوك شو.. مصر تحذر إسرائيل وانهيار في السودان

وقالت نقابة الأطباء السودانية، إن جميع المرافق الصحية في مدينة "ود مدني" خرجت عن الخدمة، وذلك إثر تعرضها لنهب وتخريب، وتمثل "ود مدني" المركز الرئيسي للخدمات الصحية في جميع عموم السودان  بعد خروج أكثر من 90% من مستشفيات الخرطوم عن الخدمة.

وأعربت منظمة أطباء بلا حدود تعليق أنشطتها في "ود مدني"، ووجهت منظمة الصحة العالمية استغاثة عاجلة، وناشدت المجتمع الدولي بمزيد من المساعدات المالية، لإنقاذ الوضع الصحي في السودان، خاصة  بعد تفشي الأمراض الخطيرة حيث زادت نسبة الإصابات بمرض الكوليرا منذ بداية الحرب وحتى 15 ديسمبر الجاري بنحو 136%، لتكون الحصيلة الإجمالية للمصابين 7725، بجانب 216 وفاة. 

وتصدر السودان قائمة لجنة الإنقاذ الدولي للدول التي ستواجه تفاقم في الأزمات الإنسانية خلال 2024، وذلك بسبب الصراعات المسلحة.

إجراءات عاجلة مطلوبة في السودان

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات الصحية والإنسانية المتفاقمة في السودان.

وطالب جيبرييسوس عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) - بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصعيد النزاع في السودان، حيث تتفاقم الأزمات الإنسانية والصحية مع نزوح مئات آلاف الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال.

وأضاف تيدروس "بينما تستجيب منظمة الصحة العالمية مع شركائها للاحتياجات الصحية الحادة، ولا سيما من خلال السيطرة على انتشار الأمراض ومكافحة تهديدات سوء التغذية، فإنها تدعو أيضا إلى زيادة الدعم المالي من المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة للسكان المتضررين".. وتابع "يشمل ذلك تعزيز توفير الخدمات الصحية الأساسية للفئات الأكثر هشاشة في الولايات المتضررة، حيث خرج ما لا يقل عن 70% من المرافق الصحية عن الخدمة بسبب النزاع".

 

مواد متعلقة

المرضى ينتقلون بالعربة الكارو والحمير في السودان (فيديو)

نشرة التوك شو.. مصر تحذر إسرائيل وانهيار في السودان

جامعة الدول العربية: الاستقرار انهار في السودان والشعب وحده يدفع الثمن (فيديو)

أستاذ العلوم السياسية: مصر تنتهج دبلوماسية القمة لحل المشكلات في السودان

رئيس الوزراء الإثيوبي: بحثت مع حميدتي تأمين السلام والاستقرار في السودان

الجريدة الورقية