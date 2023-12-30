الأمراض تهدد السودانيين والوضع الصحي ينهار بسبب الحرب (فيديو)

يواجه السودان، أزمة حادة في الوضع الصحي الذي شارف على الانهيار، كما ازداد الوضع الإنساني سوءا بعد انتقال الصراع إلى ولاية الجزيرة التي تعد ملجأ رئيسيا لنحو نصف مليون نازح من الخرطوم.

وقالت نقابة الأطباء السودانية، إن جميع المرافق الصحية في مدينة "ود مدني" خرجت عن الخدمة، وذلك إثر تعرضها لنهب وتخريب، وتمثل "ود مدني" المركز الرئيسي للخدمات الصحية في جميع عموم السودان بعد خروج أكثر من 90% من مستشفيات الخرطوم عن الخدمة.

وأعربت منظمة أطباء بلا حدود تعليق أنشطتها في "ود مدني"، ووجهت منظمة الصحة العالمية استغاثة عاجلة، وناشدت المجتمع الدولي بمزيد من المساعدات المالية، لإنقاذ الوضع الصحي في السودان، خاصة بعد تفشي الأمراض الخطيرة حيث زادت نسبة الإصابات بمرض الكوليرا منذ بداية الحرب وحتى 15 ديسمبر الجاري بنحو 136%، لتكون الحصيلة الإجمالية للمصابين 7725، بجانب 216 وفاة.

وتصدر السودان قائمة لجنة الإنقاذ الدولي للدول التي ستواجه تفاقم في الأزمات الإنسانية خلال 2024، وذلك بسبب الصراعات المسلحة.

إجراءات عاجلة مطلوبة في السودان

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات الصحية والإنسانية المتفاقمة في السودان.

وطالب جيبرييسوس عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) - بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصعيد النزاع في السودان، حيث تتفاقم الأزمات الإنسانية والصحية مع نزوح مئات آلاف الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال.

وأضاف تيدروس "بينما تستجيب منظمة الصحة العالمية مع شركائها للاحتياجات الصحية الحادة، ولا سيما من خلال السيطرة على انتشار الأمراض ومكافحة تهديدات سوء التغذية، فإنها تدعو أيضا إلى زيادة الدعم المالي من المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة للسكان المتضررين".. وتابع "يشمل ذلك تعزيز توفير الخدمات الصحية الأساسية للفئات الأكثر هشاشة في الولايات المتضررة، حيث خرج ما لا يقل عن 70% من المرافق الصحية عن الخدمة بسبب النزاع".