السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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موعد فتح باب التقديم على وحدات سكنية جديدة (فيديو)

الإسكان
الإسكان

قالت المهندسة مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن مشروع سكن لكل المصريين واجه تشكيك من البعض في البداية، مضيفة أنه يجري تسليم الوحدات السكنية للمستحقين دون واسطة.

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وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن هناك زيادة في الإقبال على حجز الوحدات السكنية، حيث إنه جرى تقديم مليون و600 طلب حتى الآن منذ بداية المشروع، مؤكدة أنه تم تسليم 580 ألف وحدة وسوف يتم تسليم وحدات أخرى بداية من العام الجديد لـ200 ألف شخص كل شهر 12 ألف مستفيد.

شروط التقديم في الوحدات السكنية 

وأكدت عبدالحميد أن هناك وحدات سكنية جديدة يتم بناؤها، مشيرة إلى أنه يتم تسليم الوحدات لمنخفضي الدخل، حيث يكون دخل الأعزب 10 آلاف جنيه، والمتزوج 13 ألف جنيه، مضيفة أنه تم توفير 25 وحدة لمتوسطي الدخل.

ولفتت إلى أن مساحة الوحدات السكنية 90 مترا تتكون من 3 غرف وصالة كاملة التشطيب بخدمات متكاملة، مضيفة أنه هناك إشادة عالمية من جودة الوحدات السكنية منخفضة التكاليف، وقالت إنه هناك 10 آلاف عميل شهريا مما يعد نقلة في منظومة التمويل العقاري، مؤكدة أن المواطن يقوم بدفع 7% من قيمة الوحدة، وتتحمل المالية فارق الأسعار بنسبة 16 %.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن وحدات سكنية أخرى في خلال 6 شهور، موضحة أنه هناك 7 آلاف محضر لمن باع أو قام بالتصرف في وحدته السكنية.

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