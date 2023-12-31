البابا تواضروس يوجه نصيحة مهمة للأجيال الجديدة: الموبايل أنهى المشاعر (فيديو)

وجه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، نصيحة للأجيال الجديدة بشأن السوشيال ميديا، قائلا إن السوشيال ميديا أصابت الإنسان في مقتل، ومنذ اختراع الموبايل انتهى عصر المشاعر الإنسانية.

وقال البابا تواضروس، خلال لقاء مع برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يعرض على قناة "CBC"، السبت، أن اختراع شبكة الإنترنت والسوشيال ميديا بصورة عامة نتاج للعقل، والعقل عندما يخترع شيئا يخترعه في البداية لفائدة الإنسان، والسوشيال الميديا بشكل عام هي وسيلة لفائدة الإنسان، وما يحدث هو إساءة الاستخدام.

البابا تواضروس: السوشيال ميديا مثل السوق

وأوضح أنه يقول دائما للمصريين، أن الميديا أو السوشيال ميديا يشبه السوق الكبير به بضاعة حلوة وأخرى غير حلوة، وحاولوا أن تختاروا البضاعة الصحيحة، ولا أحد يخدعكم أو ينصب عليكم أو يغذيكم بأفكار غير منضبطة.

وذكر البابا تواضروس، أن الكل يأخذ نفس عطية الوقت كل يوم من الله، ولكن الفارق هو كيفية استخدام هذا الوقت، وبالتالي السوشيال ميديا تقتطع ساعة واحدة في اليوم، وهذا كثير، يكون شيء جيداً، وباقي اليوم يكون للعبادة والقراءة والدراسة والأسرة والعناية بالصحة.