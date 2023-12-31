البابا تواضروس: ما يحدث في غزة لا يرضي الله والأرض للفلسطينيين (فيديو)

علق البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على الحرب الصهيونية على قطاع غزة، وقال إن هناك خلط ما بين اليهودية والصهيونية، ما يتسبب في ضياع الحقيقة.

وأضاف البابا تواضروس، خلال لقاء مع برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يعرض على قناة "CBC"، السبت، أنه حدث خلط واحتلال للأرض ووعد بلفور في القرن العشرين وصار هذا الخلط، والاحتلال يتسع شيئا فشيئا حتى حدث ما نشاهده في غزة.

وتابع: “يطردون الناس من الشمال إلى الجنوب، وهذا الخلط تضييع للحقيقة التاريخية والدينية، والله لا يرضى بذلك ولا يرضى بسفك الدماء بهذه الصورة المتوحشة ولا يرضى أن المسؤولين هناك لا يستمعون لأي صوت من أي جهة وينفذون ما في رأسهم”.

وأشار إلى أن الأرض هي أرض فلسطينيون كانوا يعيشون عليها منذ قرون، وفي القرن الـ 12 قبل الميلاد هاجر بعض الناس من جزيرة كريت واستوطنوا هذه الأرض وصاروا هم أهم فلسطين، لذلك نجد في الكوفية الخاصة بهم شبكة الصيد لأن موضوع الصيد رئيسي لديهم.

علامات استفهام على الدول الكبيرة بشأن حرب غزة

وذكر أن 2023 عاماً مثل الأعوام كلها لكنها بدأت باستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، بجانب الأزمة الاقتصادية على الصعيد العالمي، وتأثرت بها مصر، كما أن العالم كان قد سبق وخرج من جائحة كورونا، والتي كانت مؤثرة على العالم أجمع، ليس صحيا فقط ولكن إنسانيا بصورة عامة.

وأضاف أنه قبل نهاية 2023 وقعت أحداث غزة، وبداية حرب لم يتوقعها أحد ولا ينظر إليها بأنها ستستمر بهذه الشراسة والقسوة الشديدة، ولا أحد يستجيب، وهو أمر مؤلم للغاية ومتعب لأي إنسان.

وتابع: "أضع علامات استفهام كبيرة، كيف للدول الكبيرة التي تقول على أنفسها أنها متقدمة وبها تكنولوجيا وبالرغم من ذلك لا ترى الحقيقة، وهو أمر مؤسف للغاية، ونتألم للدماء الكثيرة في الأطفال والنساء والرجال والأرض والعمار الموجود والدمار الذي سار، ربنا يرحمهم".