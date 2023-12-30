"القومي للمرأة": “دوي” حققت نقلة نوعية للفئة العمرة من 10 لـ17 عاما

أكدت إيزيس محمود، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة، أن عام 2023 يعد عام استكمالاً لجهود المجلس القومي للمرأة في إطلاق مبادرة "دوي" الموجودة فعليا على الأرض منذ فترة، مؤكدة على مبادرة "دوي" تهتم بالفتيات من عمر 10 أعوام وحتى 17 عاما.

مبادرة دوي

وشددت على أنه في "دوي" يتم إعداد هذه الفئة العمرية من 10 أعوام وحتى 17 عاما ليصبحن سيدات المستقبل ويقدن المجتمع، موضحة أنَّ هذه الفترة العمرية مؤثرة للغاية في تكوين شخصية الفتاة كونها فترة انتقالية ما بين الطفولة والوصول للأنوثة الناضجة، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز".

وأوضحت أن برنامج "دوي" على الفتيات المستفيدات من البرنامج نساء المستقبل ومنذ عام 2022 تم تكثيف الجهود حول تنظيم جلسات حوار للفتيات في كل أماكن تجمعهن، وهناك أكثر من 250 ألف فتاة بمختلف المحافظات خاصة النائية منها والصعيد، استفدن من هذه الجلسات، مؤكدة على دعم الرئاسة للمرأة وحقوقها.

واستشهدت بإعلان الرئيس السيسي تخصيص عام للمرأة المصرية، وتم زيادة نسبة تمثيل المرأة في المجالس النيابية، سواء مجلس النواب أو الشيوخ، وهناك 162 نائبة بمجلس النواب في الوقت الحالي، بما يعادل نسبة 25% من إجمالي عدد النواب في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ مصر، وهناك 40 نائبة في مجلس الشيوخ بنسبة 13% وهي طفرة أيضاً.

المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"، التى ينفذها المجلس القومي للمرأة وتحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والتى تنفذ بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم وذلك بمحافظات (القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية ودمياط والشرقية، وقنا وأسيوط وأسوان وسوهاج )، والتي تهدف إلى تحفيز الفتيات على التعبير على آرائهن وأمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية، وتستمر حتى ١٩ أكتوبر.

وفي وقت سابق، أكدت ايزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، أن الفعاليات تتضمن عقد معسكرات بالمدارس بالمرحلة الإعدادية بالمحافظات المذكورة، وتشمل المعسكرات تنظيم دوائر حكي للفتيات، وتعليمهن مجموعة من الحرف اليدوية البسيطة والرسم بالصلصال ورسم جدارية لدوى على جدران المدرسة التي سيتم تنفيذ المعسكر بها، بالإضافة إلى فقرات فنية وعقد نادي مشاهدة وحوار للأجيال للطالبات وأسرهم وفتح المناقشات المجتمعيه بينهم.

وأوضحت ايزيس أن الفعاليات تتضمن أيضا عقد دورة تدريبية لمجموعة من الميسرات بالبرنامج الوطنى لتمكين الفتيات "نورة" بمحافظتي أسيوط وسوهاج لدمجهن في برنامج تمكين الفتيات دوى لتكون المجموعة قادرة على إدارة عدد من دوائر الحكى ومشاركة مجموعة من الحكايات والتجارب وتحفيز الفتيات على المشاركة.