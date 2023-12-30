خبير اقتصادي يعدد مزايا "حافز"..حقق تواصلا بين القطاع الخاص والجهات متعددة الأطراف

كشف الدكتور يسري الشرقاوي، الباحث الاقتصادي ورئيس جمعية المستثمرين الأفارقة، أهمية منصة "حافز"، مؤكدًا أن هذه المنصة الالكترونية "حافز" سوف تقوم بعمل تواصل إلكتروني ما بين القطاع الخاص والجهات المتعددة الأطراف المصرية وشركات التنمية الخارجين.

المنصة الالكترونية حافز

وأوضح أنه يتم تقديم الدعم المالي او الدعم الفني بشكل مباشر من خلال منصه تسمى حافز، مشددًا على أن وزارة التعاون الدولي عملت على إنشاء منصة اسمها حافز تحقق تواصلا بين القطاع الخاص المصري والجهات متعددة الأطراف.

وأشار إلى أن وزارة التعاون الدولي تتعامل مع جهات دولية متعددة الأطراف أو حتى ثنائية الأطراف مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي وبنك التنمية الإفريقي، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد.

ونوه بأن الجهات ثنائية ومتعددة الأطراف تقدم دعما ماليا ودعما فنيا للقطاع الخاص بشكل مباشر عبر منصة "حافز"، مؤكدًا أن الحكومة تسهل عمل المنصة وتقوم بإدارتها، موضحًا أنه تم إدخال الذكاء الاصطناعي في المنصة حتى يمكنها الإجابة عن كافة التساؤلات التي يحتاجها المتعاملون معها.

منصة "حافز" للدعم المالي

علق د. مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على إطلاق الحكومة منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، موضحًا أن الدولة المصرية حريصة على توحيد جميع الجهات أمام المستثمرين داخل مصر لعرض رؤيتهم في كيفية التمويل والدعم المالي والدعم الفني، معقبًا: "لا يصح أن يكون لكل شركة أن تلجئ بسبيل وطريقة منفردة لطلب تمويل من الخارج".



وأشار إلى أن مصر حرصت أن يكون هناك تكاتف بين المؤسسات الخارجية بإنشاء منصة وموقع يلتقي به كل الأطراف في عرض كيفية التمويل والدعم الفني، موضحًا أن لا يصح أن يلجئ كل مستثمر بشكل منفرد للبحث عن تمويل وأمامه الفرصة للحصول على التمويل بأسعار فائدة مميزة.

وأوضح أن الدولة هيئت أن تكون جميع الجهات والمبادرات التي تمنح التمويلات والدعم الفني تكون من خلال منصة "حافز"، مؤكدًا أن منصة "حافز" تيسر الأمور وتعطي فرصة أكبر للمستثمرين ورجال الأعمال في مصر، منوهًا بأن "حافز" يفتح إتاحة لكل مشروعات أن يكون له دعم من الحكومة عن طريق المبادرات والتمويل بهذه الطريقة.

وأضاف أن منصة "حافز" تقدم دعم فني وهو في غاية الأهمية، حيث إنه من الممكن أن يكون المستثمر والشركة داخل مصر تمتلك تمويل وليس لديها التكنولوجيا لدخول الأسواق الكبرى، مشددًا على أن الجهات المناحة في منصة "حافز" تساعد الجميعات والمؤسسات الداعمة للمرأة والصحة وريادة الأعمال.