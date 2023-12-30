محمد فؤاد: مش هغني غير لما اتطمن إن البلد بقت كويسة (شاهد)

تحدث الفنان محمد فؤاد، عن الأزمات التي مر بها، موضحًا أنه لن يغني إلا بعد الإطمئنان على هذه البلد، معقبًا: "مش هغني غير لما اتطمن إن البلد بقت كويسة".

محمد فؤاد

وتابع : "مش هغني بالعافية مش هغني وأنا مش مبسوط"، معربًا عن حبه وإعجابه الشديد بالإعلامية ياسمين عز، مقدمة ببرنامج "كلام الناس"، خلال استضافته عبر شاشة "أم بي سي مصر".

وقال: "انتي رافعة راسنا على طول ونجمة كبيرة وعاملة حالة ولازم تلاقي طوب كتير بس ربنا معاكي"، موجهًا رسالة للإعلامية ياسمين عز، قائلًا: "مافيش حد بينجح من الهواء.. والناس دلوقتي تحسي إنهم بيبقوا قاصدين يخبوا الكويس ويظهروا الوحش، بس وإن كان في شىء إيجابي ميتقالش ونطلع السلبي".

وكان علق الفنان محمد فؤاد، على سر الخلاف مع الفنان محمد هنيدي، قائلًا: "ده حبيب الكل ومش هبقى صاحبة عصب عنه.. أنا بحبك ولقطتك من أفلام عشان أفرشلك فرصة عشان الناس تشوفك"، مشددًا على أنه أعطى الفرصة لمحمد هنيدي في الفن.

وأوضح أن محمد هنيدي أكبر من حجم أن يظهر في مشهدين فقط في فيلم، مؤكدًا أن هنيدي شارك في 25 فيلم قبل ظهوره معه، معقبًا: "أجره في الفيلم كان 5 آلاف جنيه وقولت للمنتج يكتبوله 15 ألف جنيه".

وأشار إلى أنه لا يتنظر إثبات الحب للفنان محمد هنيدي أو غيره، موضحًا أن "إسماعلية رايح جاي" ليس ضد الفنان عادل إمام ولا أسمح بأن يكون هناك تصريحات ضد عادل إمام.