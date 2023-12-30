إصابات جنود الاحتلال في غزة "جسدية ونفسية" (فيديو)

تستقبل المستشفيات الإسرائيلية، مئات الجنود المصابين بالأمراض النفسية والجسدية، بسبب الحرب في قطاع غزة.

وقالت مارينا كلودي، طبيبة إسرائيلية تعمل بمستشفى "إيخيلوف" في تل أبيب": "إن قسما كبيرا من الإصابات بطلقات نارية وشظايا بالصدر، وتسبب نزيفا في الرئة أو الأوعية الدموية أو الصدر".

وأضافت أن هذه الأنواع من الإصابات تهدد الحياة على الفور، خاصة أنه إذا كان هناك نزيف حاد في الصدر فمن الممكن أن يتضرر وعاء دموي كبير، وإذا لم يتم إيقافه فإن ذلك يتطلب تدخلا جراحيا.

عدد قتلى جنود الاحتلال

وأوضحت كلودي أن الجنود الإسرائيليين يتعرضون لإصابات نفسية بعد خضوعهم للعلاج ونجاتهم من الموت، مشيرة إلى أن الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين يحاولون إعادة تأهيل المصابين، مضيفة: "الأمر صعب، يمكننا إنقاذ الأرواح لكن ليست روح الشخص التي تتضرر من خلال هذه الصدمة الشديدة من بين أولئك الذين بقوا على قيد الحياة، لا يمكنك القول إن الجميع سعداء لأنهم نجوا".

يذكر أنه في آخر تحديث رسمي قتل 168 جنديا إسرائيليا في معارك غزة، بينما ارتفع عدد قتلاهم الإجمالي منذ 7 أكتوبر إلى 502 جندي وضابط، فضلا عن إصابة المئات.

مجازر إسرائيلية متواصلة في غزة

وفي سياق متصل يواصل الاحتلال، القصف الجوى والبرى والبحرى على أنحاء متفرقة وسط كارثة إنسانية متفاقمة بمشاركة 30 ألف عنصر فى معركة خان يونس جنوباً بـ6 ألوية مقاتلة، 6 ألوية كاملة تقاتل منذ شهر ونصف بينما ينضم لواء سابع بعد فشل القوات فى إحراز تقدم وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلاً آخر فى المخيم، وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية القذائف بشكل كثيف على شواطئ وسط وجنوب قطاع غزة. وواصلت مدفعية الاحتلال إطلاق قذائفها المدفعية شرق مخيم البريج وسط القطاع، الذى يشهد منذ 4 أيام قصفاً مكثفاً جواً وبراً، ما دفع الفلسطينيين إلى النزوح باتجاه دير البلح.

وأطلقت دبابات الاحتلال عدة قذائف وسط مخيم «جباليا» شمال القطاع، فيما شنت الطائرات الحربية سلسلة غارات عنيفة على مدينة خان يونس جنوباً.

ووثقت إحدى الكاميرات داخل قطاع غزة المحتل، مجزرة جديدة شنتها قوات الاحتلال على مدنيين، تم قصفهم أثناء تناولهم للغداء ليظهر فى مقطع الفيديو المتداول تناثر أشلاء المدنيين العزل على الطريق، فى مشهد مستمر لجرائم المحتل الصهيونى النازى للشهر الثالث على التوالى واعتقل الاحتلال مصابين داخل سيارة إسعاف عند حاجز عسكرى شرق قلقيلية، بالضفة المحتلة.

ودمرت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات فى غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت المئات من الطواقم الطبية.