السبت 30 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

جيش إسرائيل يقتل جنديا بنيران صديقة أثناء محاولة تحريرة

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

أعلنت المقاومة الفلسطينية، مقتل جندي للاحتلال في غارة جوية إسرائيلية بعد محاولة فاشلة لتحريره، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية” اليوم السبت.

txt

إصابات جنود الاحتلال في غزة "جسدية ونفسية" (فيديو)

txt

إصابة 4 جنود إسرائيليين في عملية دهس جنوب الضفة الغربية

تستقبل المستشفيات الإسرائيلية، مئات الجنود المصابين بالأمراض النفسية والجسدية، بسبب الحرب في قطاع غزة.

وقالت مارينا كلودي، طبيبة إسرائيلية تعمل بمستشفى "إيخيلوف" في تل أبيب": "إن قسما كبيرا من الإصابات بطلقات نارية وشظايا بالصدر، وتسبب نزيفا في الرئة أو الأوعية الدموية أو الصدر". 

وأضافت أن هذه الأنواع من الإصابات تهدد الحياة على الفور، خاصة أنه إذا كان هناك نزيف حاد في الصدر فمن الممكن أن يتضرر وعاء دموي كبير، وإذا لم يتم إيقافه فإن ذلك يتطلب تدخلا جراحيا. 

عدد قتلى جنود الاحتلال

وأوضحت كلودي أن الجنود الإسرائيليين يتعرضون لإصابات نفسية بعد خضوعهم للعلاج ونجاتهم من الموت، مشيرة إلى أن الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين يحاولون إعادة تأهيل المصابين، مضيفة: "الأمر صعب، يمكننا إنقاذ الأرواح لكن ليست روح الشخص التي تتضرر من خلال هذه الصدمة الشديدة من بين أولئك الذين بقوا على قيد الحياة، لا يمكنك القول إن الجميع سعداء لأنهم نجوا". 

يذكر أنه في آخر تحديث رسمي قتل 168 جنديا إسرائيليا في معارك غزة، بينما ارتفع عدد قتلاهم الإجمالي منذ 7 أكتوبر إلى 502 جندي وضابط، فضلا عن إصابة المئات.

مواد متعلقة

إصابات جنود الاحتلال في غزة "جسدية ونفسية" (فيديو)

إصابة 4 جنود إسرائيليين في عملية دهس جنوب الضفة الغربية

أونروا: جنود إسرائيليون يطلقون النار على قافلة مُساعدات بطريق حدده جيش الاحتلال

الجيش الإسرائيلي يعترف بفشله ويكشف مقتل ٣ جنود بنيران صديقة

القسام تستهدف 7 آليات إسرائيلية بقذائف الياسين في جباليا وتقضي على جنود

مقتل 6 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين بجحر الديك

جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 جنود من قواته أحدهم قائد فرقة في لواء الناحال

الجيش الإسرائيلي يستعد لتسريح الآلاف من جنود الاحتياط في غزة
الجريدة الورقية