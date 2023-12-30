جيش إسرائيل يقتل جنديا بنيران صديقة أثناء محاولة تحريرة

أعلنت المقاومة الفلسطينية، مقتل جندي للاحتلال في غارة جوية إسرائيلية بعد محاولة فاشلة لتحريره، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية” اليوم السبت.

تستقبل المستشفيات الإسرائيلية، مئات الجنود المصابين بالأمراض النفسية والجسدية، بسبب الحرب في قطاع غزة.

وقالت مارينا كلودي، طبيبة إسرائيلية تعمل بمستشفى "إيخيلوف" في تل أبيب": "إن قسما كبيرا من الإصابات بطلقات نارية وشظايا بالصدر، وتسبب نزيفا في الرئة أو الأوعية الدموية أو الصدر".

وأضافت أن هذه الأنواع من الإصابات تهدد الحياة على الفور، خاصة أنه إذا كان هناك نزيف حاد في الصدر فمن الممكن أن يتضرر وعاء دموي كبير، وإذا لم يتم إيقافه فإن ذلك يتطلب تدخلا جراحيا.

عدد قتلى جنود الاحتلال

وأوضحت كلودي أن الجنود الإسرائيليين يتعرضون لإصابات نفسية بعد خضوعهم للعلاج ونجاتهم من الموت، مشيرة إلى أن الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين يحاولون إعادة تأهيل المصابين، مضيفة: "الأمر صعب، يمكننا إنقاذ الأرواح لكن ليست روح الشخص التي تتضرر من خلال هذه الصدمة الشديدة من بين أولئك الذين بقوا على قيد الحياة، لا يمكنك القول إن الجميع سعداء لأنهم نجوا".

يذكر أنه في آخر تحديث رسمي قتل 168 جنديا إسرائيليا في معارك غزة، بينما ارتفع عدد قتلاهم الإجمالي منذ 7 أكتوبر إلى 502 جندي وضابط، فضلا عن إصابة المئات.