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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حلمي النمنم: برنامج المرشح فريد زهران لو طرح بالثمانينات لقبض عليه (فيديو)

حلمي النمنم، وزير
حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق

علق حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، على برنامج المرشح الرئاسي فريد زهران، قائلا إنه إذا طُرح في الثمانينيات لقُبض عليه، مضيفا أن حصوله على أكثر من مليون صوت يؤكد وصوله إلى درجة من الديمقراطية والنضج لوجود معارض حقيقي. 

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وأضاف حلمي النمنم خلال لقائه مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أنه لم يعد هناك خوف من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بدليل وجوده على القنوات خاصة قنوات الشركة المتحدة وطرح برنامجه بكل حرية.

الحكام العرفية

وأشار إلى أنه من بعد 7 أكتوبر طالب عدد من أنصار الدولة وليس المعارضين الرئيس السيسي بإعلان أحكام عرفية وإلغاء الانتخابات، لأننا في حالة حرب.

وأوضح حلمي النمنم، أن بإعلان الأحكام العرفية وإلغاء الانتخابات ستصبح الدولة بشرعية منقوصة، مؤكدا أنه في ظل محاربة الإرهاب كان هناك تنمية.

وأكد أن حرب غزة بهذه الطريقة الوحشية لم يكن المستهدف منها حماس، لأن مصر هي الهدف الوحيد لإسرائيل لإجلاء الغزاويين لسيناء.

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