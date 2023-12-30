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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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"التضامن الاجتماعي": المرأة المصرية حظت باهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي

أكد نرمين منصور، مدير عام إدارة الأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتضح من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الاهتمام بالمرأة المصرية على مدار السنوات العشرة الماضية، وذلك لدعم وتمكين وحماية ورعاية وتوعية المرأة وأنَّ 89% من برامج الوزارة موجهة للمرأة.

وزارة التضامن الاجتماعي

وشددت "منصور"، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، مع الإعلامية منى عبد الغني، عبر شاشة "سي بي سي"، على أن المرأة المعيلة أثبتت نفسها في كل المجالات خصصت لها الدولة إعانة، مشيرًا إلى أن ملف "تكافل وكرامة" الذي تستفيد منه المرأة المعيلة من الأرامل والمطلقات والمهجورات وذوي الإعاقة والمسنات، مشددًا على أنه جرى إقرار الزيادة الثانية لمعاشات تكافل وكرامة، بنسبة 15% بأثر رجعي من أكتوبر الماضي.

الاهتمام بالمرأة في عهد الرئيس السيسي

وأوضحت أنه في "تكافل وكرامة" تم رصد ملياري جنيه سنويا لتغطية هذه الزيادة التي تم إقرارها، وإجمالي الزيادة في المرتين يصل إلى 40%، ليصل المتوسط الشهري للأسرة ما بين 620 و740 جنيها في الشهر.

 

ونوهت بأنه في إطار تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتكررة في أكثر من مناسبة حول زيادة برامج الحماية الاجتماعية، تعمل الوزارة على تكافؤ الفرص التعليمية والصحية والغذائية للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، بإعفاء نحو 5 ملايين طالب في المراحل التعليمية المختلفة، وبرنامج الألف يوم الأولى لمراعاة الحوامل في شهور حملهن الأولى واستهدافهن بسلة غذائية متكاملة.

 

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