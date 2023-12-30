أحمد موسى عن تسعير السلع: مصر لن تسمح بالمتاجرة بقوت المواطن (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أنه لا مساس بأسعار 7 سلع واعتبارهم سلعا استراتيجية وهي “الأرز، والفول، والسكر، والجبن، والزيت، واللبن، والمكرونة”.

وأكد خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أنه خلال أيام سيتم وضع أسعار محددة على كل سلعة.

لا تسعيرة جبرية للسلع

وأوضح أن التجار الذين يحتكرون السلع لن يستطيعوا فعل ذلك مرة أخرى، لأن هناك قانون وعقوبات، مشيرا إلى أن وزارة العدل تقوم بإعداد قانون لتشديد العقوبات، وأنه لا يوجد تسعيرة جبرية لكن هناك سعرا استرشاديا للسلع.

وقال: "مش عايزين حد يتاجر بالناس لأن حصل مهزلة خلال الأربع شهور اللي فاتوا، وزيادة في كل الأسعار"، مضيفا أن الحكومة تتخذ الإجراءات لضبط الأسعار ولن تسمح بالمتاجرة بقوت المواطن.

وفي سياق متصل، أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء باختيار 7 سلع استراتيجية ويطبق عليها قانون حماية المستهلك يأتي نتيجة متابعة يومية من رئيس الوزراء والقرار يأتي بعد مشاورات عديدة ومتابعات قامت بها اللجنة الوزارية التي تم تشكيها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضح أن هدف القرار تحديد سبع سلع باعتبارها سلع استراتيجية وهذا يضعها تحت حكم المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك وتنص على حظر حبس السلع أو الامتناع عن بيعها، مؤكدا أن من يخالف قرار رئيس الوزراء يقع عليه عقوبات مرتبطة بالحبس والغرامة.

وأضاف محمد الحمصاني، أنه يجري النظر في تغليظ العقوبات والقرار الصادر سيتم العمل به لمدة 6 شهور من تاريخ العمل به، موضحا أن تحديد العمل بالقرار سيصدر خلال ساعات قادمة ويصدر من وزير التموين بوضع الحد الأقصى لسعر السلع للمستهلك النهائي.