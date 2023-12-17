نشرة التوك شو.. موعد انتهاء أزمة السكر وكارثة بسبب الحوثيين

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك انفراجة في السكر من خلال ضخ الوزارة لكميات كبيرة من السكر بسعر 27 جنيها، إضافة إلى قرار وزارة التموين بصرف كيسين سكر حر على بطاقة التموين بخلاف سكر التموين.

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موعد انتهاء أزمة السكر في مصر (فيديو)

كشف الدكتورة أماني الطويل، الخبيرة بالشئون الإفريقية، حقيقة تأثر سد النهضة بتعسر إثيوبيا عن سداد ديونها.

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حقيقة تأثر سد النهضة بتعسر إثيوبيا عن سداد ديونها (فيديو)

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن الحوثيين أعلنوا عن كمية كبيرة من الطائرات الميسرة اتجهت إلى أم الرشراش في إسرائيل، مضيفا أن المدمرة البريطانية "HMS" اعترضت إحدى الطائرات.

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سمير راغب: لا دليل حول مكان إطلاق مسيرة قرب سواحل دهب

كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، سبب أزمة البصل وغلاء أسعار عدد من المحاصيل، مؤكدًا أنهم طالبوا من شهر 3 الماضي بالنظر في عملية تصدير المنتجات الزراعية وأولوية المواطن المصري، كما أنهم تحدثوا بأن محصول البصل به تدني في المساحات المزوعة.

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شعبة الخضراوات والفاكهة: انخفاض قريب وتدريجي في أسعار البصل

علق الربان منتصر السكري، الخبير الدولي في مجال النقل البحري، على خطورة ما يجرى من أحداث عسكرية في البحر الأحمر وتأثيرها على قناة السويس والدولة المصرية، مشددًا على أن ما يحدث في البحر الأحمر لن يؤدي بنا ولن يتسبب في أي أضرار على الدولة المصرية.

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خبير بالنقل البحري: لا ضرر على مصر من التهديدات بالبحر الأحمر

كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عن قرار البدء في تحرير سعر سوق الغاز الطبيعي وطرحه للقطاع الخاص خلال الـ3 سنوات، مؤكدًا أن الغاز الطبيعي سلعة مثلها مثل أي سلعة أخرى ولكن قانون هيئة البترول كان يحذر تداول المنتجات البترولية على غير هيئة البترول.

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وزير البترول الأسبق: ترشيد المواطنين حل لأزمة الغاز (فيديو)

قال الدكتور ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بلندن، إن الحوثيين أعطوا عنوانا سياسيا للهجوم، لكنهم ليسوا لهم وزن سياسي في العالم، مشيرا إلى أنهم يهددون الحركة الملاحية في العالم والأمن القومي المصري والعالمي.

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أستاذ اقتصاد سياسي يكشف مخاطر هجمات الحوثي بالبحر الأحمر عالميا (فيديو)

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، طريقة وشروط الانضمام إلى منظومة العلاج على نفقة الدولة، مؤكدًا أنها إحدى المنظومات التأمينية المتفردة على الصعيد العالمي.

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الصحة تكشف طريقة وشروط الانضمام إلى منظومة العلاج على نفقة الدولة (فيديو)

حذر الإعلامي أحمد موسى، من عمليات الحوثيين بالبحر الأحمر، والتي تؤثر على موانئ الدول المطلة على البحر الأحمر مثل مصر والمملكة العربية العودية والسودان وغيرهم.

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كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل ما حدث في آخر لقاء لأمير الكويت الذي وافته المنية اليوم السبت، نواف الجابر الصباح، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارة لدولة الكويت.

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تفاصيل آخر لقاء للسيسي مع أمير الكويت الراحل (فيديو)

تحدث المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة التنمية الحضارية، عن تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة في 8 محافظات، مشددًا على أنه سيتم طرح 12 مشروعًا في 8 محافظات.

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التنمية الحضارية تكشف تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة في 8 محافظات

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، مشددًا على أن الأحوال الجوية طوال هذا الأسبوع مستقرة بشكل كبير.

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الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة أخرى

يواجه النازحون الغزيون واقعا مريرا في شوارع مدينة رفح الجنوبية، إذ باتت مشاهد تشبثهم بجوانب المركبات أو تجمعهم على عربات تجرها الدواب مألوفة، وذلك في ظل ندرة الوقود وقلة خيارات التنقل لدى السكان.

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واقع مرير يواجه سكان رفح في فلسطين (فيديو)

ذكرت فضائية “القاهرة الإخبارية” أن الوضع الصحي في قطاع غزة في حالة انهيار كامل.

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الوضع الصحي في قطاع غزة في حالة انهيار كامل

يجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي، الليلة، لبحث استئناف مفاوضات صفقة جديدة لتبادل الأسرى والمحتجزين في غزة، بناء على ما أعلنته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

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مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث استئناف مفاوضات صفقة جديدة لتبادل الأسرى والمحتجزين