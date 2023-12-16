السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الصحة تكشف طريقة وشروط الانضمام إلى منظومة العلاج على نفقة الدولة (فيديو)

الدكتور حسام عبدالغفار،
الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، طريقة وشروط الانضمام إلى منظومة العلاج على نفقة الدولة، مؤكدًا أنها إحدى المنظومات التأمينية المتفردة على الصعيد العالمي.

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وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"،  اليوم السبت، أن الدولة تسمح للمواطنين المستحقين للدخول في هذه المنظومة دون اشتراطات، موضحًا أن الدولة تتحمل تكلفة العلاج للمنضمين لهذه المنظومة، وشرط الانضمام الوحيد لها هو ألا يكون المنتفع مؤمناً عليه بأي جهة حكومية أخرى.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن أي شخص لا يخضع لمنظومة التأمين الصحي يستطيع أن يستفيد من منظومة العلاج على نفقة الدولة، ومطلوب منه الذهاب لأحد المستشفيات المشاركة في هذه المنظومة، وهي كل مستشفيات الوزارة والجامعية والمستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية المشاركة في المنظومة.

الصحة تسهل الانضمام للمنظومة

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه داخل المستشفى يُكْشَف على المريض ويجري تشخيص حالته، وكتابة تقرير مميكن يُرْفَع من خلال المنظومة الإلكترونية عن طريق المستشفى.

ولفت إلى أنه كان يطلب من المواطن بجلب ما يثبت أنه لا يخضع للتأمين الصحي إذا كان مدوناً في بطاقته أنه يعمل في وظيفة ما، ولكن وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وجه بتسهيل الإجراءات بحيث رُبِطَت منظومة التأمين الصحي والتأمينات ومنظومة العلاج على نفقة الدولة فبمجرد إدخال الرقم القومي بالمستشفى يظهر إن كان المواطن مؤمناً عليه أم لا.

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