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الأحد 17 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أستاذ اقتصاد سياسي يكشف مخاطر هجمات الحوثي بالبحر الأحمر عالميا (فيديو)

هجمات الحوثي
هجمات الحوثي

قال الدكتور ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بلندن، إن الحوثيين أعطوا عنوانا سياسيا للهجوم، لكنهم ليسوا لهم وزن سياسي في العالم، مشيرا إلى أنهم يهددون الحركة الملاحية في العالم والأمن القومي المصري والعالمي. 

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وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن تهديد الحوثيين يشمل شحونات الطاقة لأن أغلب الشحونات للبترول والغاز والمواد البترولية بالاتجاهين، موضحا أن عنوان الحوثيين السياسي هو ضد إسرائيل وليس العالم، لكن الواقع يبين أنه ضد حركة الاقتصاد العالمي.

إيران تدعم الحوثي

وأشار إلى أن العالم الغربي مقتنع بأن إيران تدعم الحوثيين، مضيفا أن عدم دعم إيران لوكلائها في غزة ولبنان وسوريا بالقدر الكافي لتحدي إسرائيل والولايات المتحدة عسكريا يجعل نفخ عضلات للوكلاء الإقليميين، وبالتالي سيحدث هجوم على اليمن وتوسيع رقعة الصراع في المنطقة، مؤكدا أن هذا الأمر يعمل على ضغط استراتيجية الولايات المتحدة.

 وأوضح أن هذا الشهر هو موسم استهلاك يساوى ثلاثة أشهر دخل للشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، لكن الصراع الدولي الذي يحدث الآن يؤثر حركة التجارة العالمية.

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