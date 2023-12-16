نشرة التوك شو.. طلاق شيرين وحسام حبيب وفوز الأهلي على اتحاد جدة

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دوت صفارات الإنذار، مساء اليوم الجمعة، في محيط القدس المحتلة جراء إطلاق 4 صواريخ من قطاع غزة.

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رشقة صاروخية من المقاومة الفلسطينية تصل القدس المحتلة.. فيديو



كشف الموسيقار سليم سحاب، كواليس طفولته في مدينة يافا الفلسطينية التي ولد بها في الأربعينيات ا، وتأثره بأغاني مقاومي الاحتلال الإنجليزي بيافا في ذلك الوقت.

المايسترو سليم سحاب يكشف تفاصيل ذكريات طفولته في يافا بفلسطين (فيديو)



قال الدكتور محمد الشافعي، مدير معهد الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية، إنه يتم إنتاج 1.4 مليار طائر سنويا في مصر، مشيرا إلى أنه ويوجد اكتفاء ذاتي من الدواجن في الفترة الحالية، ويوجد تصدير لبعض الدواجن المحلية وتُباع بالدولار

"البحوث الزراعية" يكشف سبب انخفاض أسعار الدواجن (فيديو)



قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة أمس الخميس الموافق 14 ديسمبر.

الوطنية للانتخابات: لم نتلق أي تظلمات من مرشحي الرئاسة تخص عملية الاقتراع



أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 3 محتجزين في قطاع غزة بنيران صديقة، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 محتجزين في قطاع غزة



قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن عدد الصحفيين الذين قتلوا في مناطق النزاع، في العالم في عام 2022، كان 86 صحفيًا، بينما استشهد عدد صحفيين أكبر في غزة وحدها.

ضياء رشوان يكشف عدد الصحفيين الذين استشهدوا في غزة (فيديو)



قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن مقتل المحتجزين الثلاثة مأساة فوق الاحتمال، وإسرائيل بأكملها في حداد هذا المساء، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل لها، منذ قليل.

نتنياهو: مقتل المحتجزين الثلاثة مأساة فوق الاحتمال

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن العلاقات المصرية الإسرائيلية تشهد حالة توتر، بعد رفض مصر نشر قوات إسرائيلية على الحدود بسبب التخوف من هروب قيادات حماس أو تهريب رهائن.



حسم الإعلامي عمرو أديب، صحة ما تردد عن طلاق الفنانة شيرين عبدالوهاب والمطرب حسام حبيب، مؤكدا أنه اتصل بالمطربة شيرين عبدالوهاب وأخبرته بالحقيقة.

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب (فيديو)



أشاد المهندس طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بفوز فريق الأهلي في مونديال الأندية على اتحاد جدة.

الأهلي عن الفوز على أهلي جدة: مباراة عالمية وفرحة لا محدودة (فيديو)

