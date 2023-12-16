الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة أخرى

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، مشددًا على أن الأحوال الجوية طوال هذا الأسبوع مستقرة بشكل كبير.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدًا الأحد أعلى من المعدل الطبيعي بثلاث درجات ومع نهاية الأسبوع تقل ولكن الأحوال الأجوية مستقرة، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc.

وأشارت إلى أن يومي الإثنين والثلاثاء تكون درجة الحرارة 21 درجة مئوية وفترات الليل ستظل بها برودة، مؤكدة أن فرص سقوط الأمطار خلال الأسبوع ستكون موجودة ببعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ولكنها خفيفة ولن تؤثر على الأنشطة اليومية.



وحذرت الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية، لأنها الظاهرة المؤثرة بشكل كبير على مدار الأسبوع وهي كثيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي تصل لحد الضباب في بعض الأماكن خاصة الطرق المؤدية لمحافظات الوجه البحري، والرؤية الأفقية تنخفض إلى أقل من 1000 متر، وأحيانًا تنعدم.



كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد، إذ يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحر

وستكون حالة البحر معتدلة مع ارتفاع في حركة الأمواج من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية