تفاصيل آخر لقاء للسيسي مع أمير الكويت الراحل (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل ما حدث في آخر لقاء لأمير الكويت الذي وافته المنية اليوم السبت، نواف الجابر الصباح، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارة لدولة الكويت.

وقال خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن هناك علاقة طيبة تجمع بين السيسي وأمير الكويت الراحل، مؤكدا أن هذا اللقاء كان بحضور الشيخ مشعل الجابر الصباح، الذي تولى أميرًا لدولة الكويت، اليوم.

وأكد موسى أن الشيخ مشعل كان في مصر أكتوبر الماضي، للمشاركة في القمة التي دعت إليها مصر في 21 أكتوبر الماضي، وترأس وفد دولة الكويت في القمة العربية الإسلامية، مشيرا إلى أن الشيخ مشعل التقى السيسي في قمة الرياض في 11 نوفمبر الماضي.

وأوضح: “ترتبط مصر والكويت على المستوى الرسمي والشعبي بعلاقة متميزة”، لافتا إلى أن مصر أول دولة تعلن الحداد رسميًا صباح، اليوم، عقب بيان النعي الذي صدر عن رئاسة الجمهورية، وإعلان الحداد ثلاثة أيام على وفاة الشيخ الراحل نواف الأحمد الجابر، مضيفا أن التليفزيون الكويتي أعلن عن الحداد الرسمي في البلاد لمدة أربعين يوما.

بيان متحدث الرئاسة عن لقاء السيسي وأمير الكويت

وقال في ذلك الوقت المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس شكر أخيه أمير دولة الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد حرص مصر على استقرار وأمن الكويت وكافة الدول الخليجية الشقيقة في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، وذلك كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وعبر السيسي، عن الاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب الحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.

مصر تنعى أمير الكويت



وكانت مصر قد نعت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية: "ينعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية.

وأعلنت جمهورية مصر العربية الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.