السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أحمد موسى يحذر من كارثة بسبب الحوثيين (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

حذر الإعلامي أحمد موسى، من عمليات الحوثيين بالبحر الأحمر، والتي تؤثر على موانئ الدول المطلة على البحر الأحمر مثل مصر والمملكة العربية العودية والسودان وغيرهم. 

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وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن هناك تأثيرا كبيرا على حركة التجارة والعالم، مشيرا إلى أن شركة "ميرسك" الدنماركية أوقفت جميع عمليات الشحن بالحاويات في البحر الأحمر مؤقتا، مؤكدا أنها من أكبر شركات الشحن في العالم.

أحمد موسى يكشف تأثر قناة السويس

وأوضح أحمد موسى، أن هناك شركات رفعت أسعارها 200% نتيجة المخاطر التي تحدث في البحر الأحمر، مؤكدا أن ذلك يؤثر على العالم، موضحًا أن أي طريق آخر غير قناة السويس سيكون فيه زيادة 40% على كل سفينة، وسيكون هناك تأثير على المدى البعيد على قناة السويس.

وذكر أن قناة السويس الأسرع والأهم في حركة التجارة، مضيفًا أن قرار "ميرسك" وبعض الخطوط الملاحية الكبيرة مثل فرنسا وألمانيا بالتوقف سيؤثر علينا. 

وقال أحمد موسى، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن وجوب وجود قوة دولية عسكرية في البحر الأحمر، وهناك دول ستنضم إلى هذا القرار.

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