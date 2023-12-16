التنمية الحضارية تكشف تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة في 8 محافظات

تحدث المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة التنمية الحضارية، عن تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة في 8 محافظات، مشددًا على أنه سيتم طرح 12 مشروعًا في 8 محافظات.

تعليق هام من إدارة صندوق التنمية الحضارية

وأوضح رئيس مجلس إدارة التنمية الحضارية، أنهم طرحوا نصف المشروعات في الطرح الأول، مشددًا على أن هذه المشروعات تناشد كل المستويات، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة “cbc”.

وأشار إلى أن هذا المشروع هو نفسه مشروع تطوير عواصم المدن، وهو مشروع بلا اشتراطات، فمن الممكن لأي أعمار أن تحجز بهذا المشروع، مؤكدًا أنه من يريد حجز أكثر من وحدة متاح له أن يحجز، والحاصل قبل ذلك على شقق من الدولة من الممكن أن يحجز أيضًا.

وأضاف أن هذا الطرح حر بلا كراسة شروط، حيث يتقدم للحجز ويقوم بدفع نسبة 15% من سعر الوحدة كمقدمة، والباقي على خمس سنوات، ويوجد أكثر من نظام للسداد، لكن الأساسي قسط لمدة خمس سنوات، مشددًا على أنه في حالة أراد المتقدم الدفع كاش يتم عمل نسبة خصم له.



وكشف المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، عن الانتهاء خلال عام عدد من الوحدات السكنية كاملة المرافق تشطيب "سوبر لوكس" مع تسهيلات في أنظمة الدفع.

الوحدات السكنية التي يتم تجهيزها تشمل 13 محافظة

وقال رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي” مساء اليوم ، إن المدن التي يتم تجهيزها تشمل 13 محافظة ومنها: القاهرة والشرقية والمنيا والقليوبية وكفر الشيخ وسوهاج والفيوم والدقهلية وغيرها، مشيرا إلى أن جميع تلك المشروعات تقع فى قلب المدن.

وأوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن أسعار تلك الوحدات السكنية تبدأ من 800 ألف جنيه، بمساحة 78 مترا، لافتا إلى أنه مسموح تمويل عقاري لتلك الوحدات.