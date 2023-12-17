موعد انتهاء أزمة السكر في مصر (فيديو)

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك انفراجة في السكر من خلال ضخ الوزارة لكميات كبيرة من السكر بسعر 27 جنيها، إضافة إلى قرار وزارة التموين بصرف كيسين سكر حر على بطاقة التموين بخلاف سكر التموين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، أن هناك قرار بحظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى المحصول الجديد في يناير المقبل، مؤكدا أن هذه التسهيلات ستساعد في انخفاض سعره

وأوضح المنوفي أن هذه الأزمة ستنتهي في منتصف يناير المقبل، مشيرا إلى أن وزارة التموين ضخت كميات سكر كبيرة للمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

صرف السكر في المجمعات

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على حل أزمة السكر خاصة مع ارتفاع أسعاره فى الأيام الأخيرة، حيث أعلنت عن استمرار ضخ السكر في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لها، والمنتشرة على مستوى الجمهورية، لإتاحة السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

ويتم صرف كيلو للبطاقة المقيد عليها 3 مستفيدين فأقل، وصرف 2 كيلو للبطاقة المقيد عليها 4 أفراد مستفيدين فأكثر، إضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه لأصحاب البطاقات.

وجاءت مواعيد فتح المنافذ كالتالى، حيث تفتح منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فروعها بشكل يومي، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ويتم بيع السكر الحر بـ 27 جنيهًا للكيلو.