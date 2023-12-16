شعبة الخضراوات والفاكهة: انخفاض قريب وتدريجي في أسعار البصل

كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، سبب أزمة البصل وغلاء أسعار عدد من المحاصيل، مؤكدًا أنهم طالبوا من شهر 3 الماضي بالنظر في عملية تصدير المنتجات الزراعية وأولوية المواطن المصري، كما أنهم تحدثوا بأن محصول البصل به تدني في المساحات المزوعة.

أسباب ارتفاع أسعار البصل

وأشار إلى تدني المساحات المزروعة بالبصل جاء لخسارة المزارعين في السنوات الماضية نتيجة تدني الأسعار اضطر الفلاح لزراعة أنواع أخرى من المحاصيل ذات القيمة المرتفعة في الأسعار وهو سبب تقليل المساحات المزوعة للبصل، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".

وأوضح أن زيادة صادرات البصل لما يقرب من 200 ألف طن عن المعتاد نتيجة لسوق الهند واتجهت الأسواق العالمية للاستيراد البصل من مصر، مؤكدًا أن قرار وقف التصدير جاء متأخرًا بعد محادثات عديدة لأشهر، منوهًا بأن قرار مد حظر تصدير البصل سيساهم في تراجع الأسعار في الأسواق، مشددًا على أن هناك محصول جديد من البصل بالأسواق الآن وسينخفض سعر البصل قريبًا مع ظهور الموسم الأكبر للبصل في سوهاج والفيوم وبعض محافظات الدلتا.

وأكد أن البصل الجديد لا يصدر للخارج وسوقه محلي وحجب البصل عن التداول سبب ارتفاع الأسعار، موضحًا أنه سيكون هناك انخفاض كبير جدًا في سعر البصل بشكل تدريجي، معقبًا: "بس مش هيوصل لـ5 جنيه".

موعد انخفاض سعر البصل

فيما قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أزمة ارتفاع سعر البصل عالمية وليست محلية فقط، مشيرًا إلى أن هناك قلة في الإنتاج من الدول الكبرى في زراعة البصل مثل الهند وباكستان والصين.

وأوضح أن محصول العام الجاري من البصل كان محدودًا، لأن العام الماضي باع المزارع كيلو البصل بجنيه وجنيهين، ولذلك أحجم عدد كبير من الفلاحين عن زراعته هذا العام، بالإضافة إلى أنه رغم أن الإنتاج كان محدودًا، كانت نسب تصدير البصل هذا العام مرتفعة، ولذلك الموجود حاليًا من البصل في السوق محدود، ولهذا ارتفع السعر ووصل لـ 40 جنيها للكيلو الواحد.

وأكد أبو صدام، أن الأزمة في البصل هي أزمة إدارة بالمقام الأول، لأن مصر إنتاجها من البصل 3 ملايين طن، ولديها اكتفاء ذاتي من هذا المحصول، وتحميل وزارة التموين المسئولية عن ارتفاع السعر أمر مستبعد لأن الوزارة لا تشتري البصل من الفلاح، ولكن البصل في أيدي التجار.

ولفت إلى أن التاجر الذي يبيع كيلو البصل ب40 جنيها في السوق، كان قد اشتراه من الفلاح في الأرض بـ 6 جنيهات فقط، منوهًا إلى أن الأزمة سببها استغلال من التجار إضافة إلى تصدير البصل للخارج.