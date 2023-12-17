سمير راغب: لا دليل حول مكان إطلاق مسيرة قرب سواحل دهب

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن الحوثيين أعلنوا عن كمية كبيرة من الطائرات الميسرة اتجهت إلى أم الرشراش في إسرائيل، مضيفا أن المدمرة البريطانية "HMS" اعترضت إحدى الطائرات.

وأكد سمير راغب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، أن إحدى هذه الطائرات أفلتت وسقطت في البحر على بعد كيلومتر ونصف قبالة سواحل مدينة دهب عن طريق القوات المصرية، مشيرا إلى أنه لم يجري تحديد نوع هذه الطائرة "مجهول الهوية"، ولا يوجد دليل عن مكان إطلاقها.

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، مصاب بالتوتر لكنه مصر على مبدائه بأن إذا لم تنجح القوة فعلينا بالمزيد بالقوة، لافتا إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي اعتذر عن قتل 3 من الأسرى الإسرائيليين كانوا يتحدثون العبرية ويرفعون الرايات البيضاء وتم قتلهم.

سمير راغب: الاحتلال يعاني في غزة

وقال سمير راغب إن من يرفع الراية البيضاء سواء كان فلسطيني أو حمساوي أو قسامي يتم السيطرة عليه واعتباره أسير حرب طبقا لقانون الحرب، مؤكدا أن مطالبة الشارع الإسرائيلي بوقف الحرب واستبدال الرهائن زادت.

وذكر أن جحر الديك الذي استهدفت فيه المقاومة جيش الاحتلال هو النقطة الأولى التي دخل منها بريا، مؤكدا أن عملية التخلص ستحدث الأيام المقبلة وسيبتعدون عن مناطق الشجاعية وجباليا والتفاح والزيتون، مشيرا إلى أنهم سيرجعون لمناطق الفضاء الذين دخلوا منها تمهيدا للانسحاب، لأن معدل الخسائر المعلنة 130 قتيلا، والعمليات في خان يونس والشمال تحقق خسائر للجانب الإسرائيلي.

وأشار سمير راغب، إلى أن الاحتلال يحاول أن يجد خاسرة رخوة لرفع علامة النصر، لأن باقي المحافظات التي تعرضت للهجوم لم يستطع السيطرة عليها بالشكل الذي يرغب فيه، ووصفها بأنها محافظات عصية، لافتا إلى أن رفح الفلسطينية خاسرة رخوة وفكرة وصول نيران عن طريق الخطأ على الأراضي المصرية محتملة، مؤكدا أن الجميع في حالة تأهب.

تفاصيل سقوط الطائرة

قالت مصادر مطلعة، أن الجسم الغريب الذي سقط قبالة سواحل دهب امام منطقة اللايت هوس والذي سمع دوي تفجيره هي طائرة مسيرة تم إسقاطها قبل وصولها للشاطئ علي بعد كيلو نصف من شواطئ دهب .

وأشارت المصادر أن الطائرة المسيرة لم يحدث اساقطها أية إصابات أو خسائر .

وتداول مواقع التواصل الاجتماعي بدهب استمرار الحركة السياحية ونزول السائحين الشواطئ وممارسة أنشطة الغطس والسنوركل.

وكانت تعرضت مدينتي طابا ونويبع نهاية شهر أكتوبر لسقوط طائرتين مسيرتين حيث سقط الطائرة المسيرة الاولي علي عمارات سكنية بطابا وتعرض ٦ مواطنين لإصابات متوسطة و الاخري سقطت بمنطقة فضاء بجوار محطة كهرباء نويبع بدون وقوع إصابات .