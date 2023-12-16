واقع مرير يواجه سكان رفح في فلسطين (فيديو)

يواجه النازحون الغزيون واقعا مريرا في شوارع مدينة رفح الجنوبية، إذ باتت مشاهد تشبثهم بجوانب المركبات أو تجمعهم على عربات تجرها الدواب مألوفة، وذلك في ظل ندرة الوقود وقلة خيارات التنقل لدى السكان.

ورغم دخول بضع شاحنات محملة بالوقود، لكنها لا تساوي شيئا أمام احتياجات آلاف النازحين الذين استقبلتهم المدينة الجنوبية، وأصبح من يملك دراجة هوائية للتنقل محظوظا بين من حوله.

وقال نازح غزي: "بالنسبة للمواصلات على العجلة بنمشي، ولما نلاقي العجلة بنوخذها، ولما ما نلاقي بنجي مشي والمواصلات 3 شيكل من الوكالة لهان، أو بنركب على شاحنة نص نقل أو بتجي عكّارة أو عتراكتور".

فرضت الحرب واقع صعب على مدينة رفح، ومع نقص الوقود والإمدادات الأساسية عن السكان لا سبيل لهم سوى مواصلة.

فتح معبر كرم أبو سالم

كثفت مصر اليوم جهودها لوقف الحرب مع استمرار فتح معبر رفح لدخول المساعدات لقطاع غزة تزامناً مع فتح معبر كرم أبوسالم بين القطاع والداخل الفلسطينى المحتل، ووصلت قوافل إغاثية جديدة لمطار العريش وسط تنسيق مصرى أمريكى مع الأمم المتحدة لتدفق مزيد من المساعدات إلى غزة.

وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى، جيك سوليفان، إن هناك تنسيقاً مع مصر والأمم المتحدة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

قال مستشار الأمن القومى الأمريكى، عبر منصة «إكس»، «إن واشنطن ستواصل العمل مع مصر والشركاء من أجل إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، مؤكداً التزام بلاده بتوسيع واستدامة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة».

وأضاف سوليفان أنه يأمل فى أن «يخفف قرار إسرائيل بدخول مساعدات إلى غزة مباشرة عبر معبر كرم أبو سالم من تكدس المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى القطاع». وقال البيت الأبيض، فى بيان نشره عبر موقعه الإلكترونى، إن مستشار الأمن القومى الأمريكى شدد خلال لقائه مع مسئولين إسرائيليين، على أهمية توسيع واستدامة تدفق المساعدات إلى غزة.

وأغلق المعبر بعد هجوم حماس فى السابع من أكتوبر، ويجرى تسليم المساعدات فقط من خلال معبر رفح فى غزة مع مصر والذى قالت إسرائيل إنه يسهل دخول 100 شاحنة يومياً فقط.