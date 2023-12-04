أهمية رية المحاياة ونصائح لزيادة إنتاجية القمح

أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، أن رية المحاياه هي أهم ريّة في دورة زراعة القمح، حيث أنها تساعد على تفريع القمح وزيادة الإنتاج.

وأوضح أبوصدام أن رية المحاياه تكون بعد 20 إلى 25 يومًا من رية الزراعة، حسب طبيعة الأرض ودرجة حرارة الجو.

تحذيرات

وحذر نقيب الفلاحين من التعطيش أو التغريق للقمح، حيث يؤدي ذلك إلى قلة الإنتاج.

وناشد أبوصدام مزارعي القمح الالتزام بمواعيد الزراعة المناسبة، وعدم التبكير أو التأخير عن هذه المواعيد.

وأوضح أن المواعيد المناسبة لزراعة القمح في مصر تبدأ من 15 نوفمبر إلى 10 ديسمبر الحالي.

وأشار أبوصدام إلى أن تأخير الزراعة عن هذه المواعيد يؤدي إلى تأثير سلبي من الصقيع، مما يضعف النمو الخضري وقد يؤدي إلى الإصابة بأمراض الصدا، بما يقلل الإنتاجية.

كما أن التبكير في الزراعة يؤدي إلى قلة التفريع وصغر السنابل، وتأثير سلبي لدرجة الحرارة المرتفعة، مما يساعد في تبكير طرد السنابل ويمنع اكتمال الإخصاب في السنابل، بما يؤدي لقلة الإنتاجية.

وأوصى أبوصدام مزارعي القمح بالالتزام بمواعيد الزراعة المثلى، والاعتدال في الري دون تغريق أو تعطيش، مع الالتزام بالخريطة الصنفية، والزراعة بالتقاوي المعتمدة، وبطرق الزراعة المناسبة، مع مقاومة الحشائش، والاعتدال في التسميد في الأوقات المناسبة.

وأكد أبوصدام أن استخدام نسب تقاوي مناسبة يزيد من الإنتاجية، مع مراعاة تشغيل العمالة المدربة ذات الخبرة الزراعية العالية.

وتوقع أبوصدام أن تصل متوسط إنتاجية الفدان إلى 20 أردبًا، متوقعًا زراعة نحو 4 ملايين فدان هذا الموسم، بإنتاجية عامة تزيد عن 10 ملايين طن من القمح.