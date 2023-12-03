بدء تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بكوم حماده

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حرص الدولة على تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي وتقديم خدمة تكنولوجية جديدة من خلال سيارة متنقلة مجهزة بالكامل للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة تابعة لوزارة التنمية المحلية.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أنه تم توفير سيارات الخدمات التكنولوجية ،بمدينة كوم حماده بدءا من اليوم الأحد 3 ديسمبر من الساعه 9 صباحًا حتى 3 عصرًا وذلك لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة و لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين .

ويتم تقديم العديد من الخدمات ، ومنها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع و تراخيص المحال العامة وتراخيص الاشغالات و الإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.

يأتي ذلك في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وتقديم خدمات من خلال قنوات جديدة ومتطورة لتخفيف الأعباء الإدارية ، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، و يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت.