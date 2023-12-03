مرصد الأزهر: ارتفاع عدد العمليات الإرهابية في باكستان خلال شهر نوفمبر

رصد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ارتفاعًا في عدد العمليات الإرهابية في باكستان خلال شهر نوفمبر 2023، حيث نفذت 21 عملية أسفرت عن مقتل 53 شخصًا، بينهم 19 مدنيًا، وإصابة 64 آخرين، من بينهم 9 مدنيين.

ومقارنة بما رصد في شهر أكتوبر، لوحظ ارتفاع في عدد الضحايا والمصابين في نوفمبر، إذ أسفرت 23 عملية إرهابية نفذت خلال الشهر الفائت، عن مقتل 38 شخصًا، وإصابة 27 آخرين.

ووفقًا لبيان للمرصد، فقد نجحت العمليات الأمنية في تحييد عدد من الإرهابيين خلال شهر نوفمبر، والذي تمثل في 61 قتيلًا، و16 معتقلًا، مقارنة بـ48 قتيلًا في أكتوبر 2023.

وأوضح البيان أن معظم العمليات الإرهابية نفذت في المناطق الحدودية المتاخمة لأفغانستان، مثل إقليم بلوشستان ووزيرستان وخيبر بختون خواه والبنجاب. كما شملت مناطق متفرقة أخرى، مثل رزمك والزوب وتانك ووادي تيره وديرإسماعيل خان وشيترال وكيرك وباجور وكيتش ومستونج وكويتة.

وأشار البيان إلى أن الجماعات الإرهابية تصعد من عملياتها الدموية ضد أجهزة الشرطة والجيش وأماكن تمركزها ردًا على اليقظة الأمنية التي تلاحقها في جميع أنحاء باكستان.

وأضاف أن المناطق الحدودية تظل الهاجس الأكبر أمام إقرار الأمن الشامل في البلاد، وهي مسألة يشترك فيها أغلب الدول التي تعاني من الإرهاب، حيث تمثل الحدود الثغرة التي تستغلها الجماعات لتنفيذ عملياتها.