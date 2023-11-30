إرتفاع أسعار الأسماك بأسواق البحيرة اليوم الخميس

شهدت أسواق الأسماك الطازجة والمجمدة بقري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023، إرتفاع الأسعار، حيث تراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة مابين 70 إلى 75 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة مابين 55 إلى 60 جنيها للكيلو، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة مابين 40 إلى 50 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البوري مابين 90 إلى 110جنيها للكيلو حسب الحجم، بينما تراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 230 إلى 280جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الجمبري أحجام المتوسطة مابين 200 إلى 220 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة مابين 170إلي 190 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 150 إلى 180جنيها للكيلو.

وتأرجحت أسعار السردين البلدي مابين 55 إلى 70جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار السبيط مابين 160 إلى 180 جنيها للكيلو، كما تراوحت أسعار الأسماك المجمدة مابين 50 إلى 70 جنيها للكيلو .