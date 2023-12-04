أكاديمية الأزهر العالمية تحتفل بانطلاق فعاليات دورة مهارات الفتوى العملية بسوهاج

أطلقت أكاديمية الأزهر العالمية دورة "مهارات الفتوى العملية.. فتاوى العبادات" في الفترة من الأحد (٣) ديسمبر حتى الخميس (٢٨) ديسمبر ٢٠٢٣م.

يشارك فى دورة أكاديمية الأزهر العالمية. (٧٥) من أعضاء لجان الفتوى الفرعية بالأزهر الشريف، والمنعقدة بسوهاج برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف عام فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، د. نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، د. حسن الصغير رئيس أكاديمية الأزهر، حيث تستمر فعاليتها لمدة شهر،



قال د. حسن الصغير رئيس أكاديميةالأزهر العالمية. في كلمته، إنّ الدورة تأتي في إطار حرص الأزهر الشريف على ضرورة إعداد كوادر متميزة في الإفتاء من وعاظ الأزهر الشريف، والتصدي لظاهرة غير المؤهلين للإفتاء والقضاء عليها، ومواجهة التطرف في الفتوى، وصياغة المعالجات المهنية لمظاهر التشدد في الإفتاء، وإرساء معايير وضوابط لمهنة الإفتاء، وكيفية إصدار الفتاوى، حيث تُعنى الدورة بدراسات أصول الفتوى وضوابطها، والفتاوى العملية التي وردت إلى لجان الفتوى الرئيسة بالأزهر الشريف.

مراعاة مستجدات العصر



أضاف أنه فيما يتعلق بتلك الفتاوى من الأحكام والآداب، وتعزيز قدرات المفتين بما يتفق مع رسالة الإسلام العالمية، ويرتقى بهم إلى مستوى مراعاة مستجدات العصر، ويحقق الجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويضع في رؤيته الريادة للأزهر الشريف ومؤسساته خاصة في مجال الفتوى- بما يحقق منهجيةً علميةً منضبطةً للفتوى تحقق مقاصد الشريعة الإسلامية.

ينظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والدعاة وباحثي الفتوى، دورة تدريبية لواعظات الأزهر عن القضية الفلسطينية تحت عنوان: «القدس والقضية الفلسطينية»؛ وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر بالقضية الفلسطينية ودعوته المستمرة بمواجهة الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني.



تأتي الدورة في إطار خطة المجمع التأهيلية لمهارات وعاظ وواعظات الأزهر بالتعاون مع قطاعات الأزهر المختلفة وبما يحقق الدور المنشود الذي يقع على عاتقهم في أداء الرسالة الدعوية على أكمل وجه، خاصة وأنهم يمثلون عنصرًا دعويًا مهمًا خاصة في هذا التوقيت الذي يعاني فيه المجتمع بمختلف أفراده ومكوناته من تحديات تحتاج إلى إعداد الكوادر النسائية من الواعظات القادرات على أداء رسالتهن والمساهمة بشكل واضح في مختلف القضايا المجتمعية.

