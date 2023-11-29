وزير الزراعة يسلم 177 جرار ومعدات وآلات الزراعية ومشروعات صغيرة للجمعيات والمزارعين

قام اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتسليم 177 جرار ومعدات وآلات زراعية للجمعيات والمنتفعين والمواطنين بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة وممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالقاهرة "الايفاد" وممثلي وزارة التعاون الدولي.

مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة

اشاد القصير بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي وشركاء التنمية وخاصة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد" الممول لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة، وقال "القصير" ان الهدف من تسليم هذه المعدات هو تنمية الجمعيات الزراعية والتشجيع على استخدام الميكنة الحديثة في الزراعة بالإضافة إلى توفير فرص عمل ومشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب والمرأة في مناطق عمل مشروع "sail" في قرى حياة كريمة بمصر الوسطى والعليا والدلتا من خلال منحهم مشروعات صوب زراعية ومعدات صغيرة وشاشات وأجهزة الكمبيوتر لدعم منظومة التحول الرقمي والارشاد الزراعي والمدارس الحقلية بالإضافة الى مشروعات صغيرة ومتوسطة لتمكين المرأة والشباب مثل مشروعات الصوب الزراعية والانتاح الحيواني ومعاصر زيتون لدعم المزارع الصغير يحقق من خلالها إنتاج تسهم في زيادة دخله ، بالإضافة إلى تقديم قروض ميسرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.

واضاف القصير أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "sail" يسهم أيضا في تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال انشاء مدراس ومراكز شباب ووحدات صحية ومحطات مياه وصرف صحى وانشاء طرق بهدف تنمية المجتمع في 30 قرية من قرى حياة كريمة التابعة للمشروع كل ذلك ساهم في تطوير هذه القرى ورفع مستوى معيشة سكانها

وأضاف وزير الزراعة أن إجمالي تكلفة مشروع SAILحوالي 95 مليون دولار من الدولة والايفاد وكان د هانى درويش المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة SAIL قد قام بتقديم عرض حول إنجازات المشروع في مناطق عمله لخدمة الجمعيات الزراعية والمواطنين في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى معيشة مواطنيه.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قام صباح اليوم بجولة في منطقة العامرية بالاسكندرية افتتح خلالها أكبر وأحدث معمل للتلقيح الاصطناعي وتوزيع معدات وجرارات زراعية للجمعيات والمزارعين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



