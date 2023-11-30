رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية لشهر ديسمبر

تصدر حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية موقع البحث جوجل لليوم الثاني على التوالي، تزامناً مع إعلان البرنامج صدور نتائج الأهلية للدورة 73 لشهر ديسمبر 2023.

ودعا برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقا، كل المسجلين بالبرنامج التحقق من نتائج الأهلية عبر الدخول على البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي: https://eservices.ca.gov.sa/#/login

4 حالات لتقديم المتزوجة في حساب المواطن

سياق متصل كان حساب المواطن أوضح منذ أيام أنه يمكن للمتزوجة التقديم فيه كمستفيد رئيسي في الحالات التالية:

إذا كان الزوج فاقد الأهلية. إذا كان الزوج متغيب. في حالة كانت متزوجة من رجل غير سعودي. إذا كان الزوج مسجون.

وأوضح حساب المواطن أنه في حال انطبقت على المستفيد شروط الأهلية لدورة شهر ديسمبر المقبل، وفي حال كان مستحقا سيشمله الدعم بتاريخ "10 ديسمبر" مشيرة إلى أن قيمة الاستحقاق يمكن الاطلاع عليها في حساب المواطن عبر استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر موقع البرنامج الإلكتروني.

يشار إلى أن حساب المواطن كان قد أعلن في وقت سابق أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.