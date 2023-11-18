إسرائيل استخدمت قنبلتين نوويتين لتنفيذ هولوكست في غزة

فكرية أحمد في اعتصام الأدباء العرب:

قالت الكاتبة والروائية فكرية احمد مديرة تحرير الوفد إن تهديد وزير التراث الإسرائيلي باستخدام القنابل النووية ضد الأهالي في غزة، تهديد ليس له معنى، لأن إسرائيل استخدمت في الواقع ما يعادل قوة تدمير لقنبلتين نوويتين في عمليات الإبادة الجماعية التي تنفذها ضد المدنيين العزل في غزة منذ يوم 8 أكتوبر المنصرم وحتى الآن، وهو ما اعترف به المرصد الأوروبي لحقوق الإنسان، والذي أكد أن القنابل التي استخدمتها إسرائيل تفوق في قوتها القنبلتين النوويتين اللتين ألقتهما أمريكا على هيروشيما وناجازاكي باليابان في أعقاب الحرب العالية الثانية.

جاء ذلك في كلمتها أثناء مشاركتها في الاعتصام المفتوح الذي نظمه الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب تحت رئاسة الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام للاتحاد، وبتنسيق مع مجلس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، حيث يستمر الاعتصام ثلاثة أيام بمقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بشارع حسن صبري بالزمالك.

وقالت فكرية احمد أن ما يتم في غزة من إبادة ومحاولات تهجير قسري يتعدى المخطط الإسرائيلي ، بل تشارك فيه دول كبرى لتنفيذ مصالح اقتصادية بعينها من وراء هذا التدمير للأراضي الفلسطينية.

وأدانت الكاتبة التشرذم العربي وعدم اتخاذ قرارات عقابية صارمة ضد إسرائيل لوقف أعمال الإبادة وجرائم الحرب التي ترتكبها، وأكدت أن الكيان الصهيوني يتمتع بذكاء في إدارة الآلة الإعلامية العالمية لصالحة، وهو نفس الذكاء الذي يثير به البكائيات منذ الحرب العالمية الثانية لابتزاز ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية، حيث لا تزال تلك الدول تدفع لليهود تعويضات هائلة عما أصابهم في أكذوبة الهولوكوست التي تفنن اليهود في تضخيمها، في حين لا يجيد العرب استخدام الإعلام ولا الترويج لقضيتهم ولجرائم إسرائيل كما ينبغي أمام العالم للتأثير في صناع القرار.

وأشارت فكرية احمد إلى أن الحكومة الهولندية أقامت متحفاً في بيت فتاة يهودية تدعى "أنا كارينا"، لمجرد أن الألمان قطعوا شجرة في بيتها قبل أن يطردوا عائلتها من البيت في الحرب العالمية الثانية، وان هذا المتحف يعد مزاراً للهولنديين والسياح من كل العالم، وتنظم له رحلات المدارس لزيارته وللترويج لمأساة الفتاة ولكل اليهود على يد الألمان حتى ذلك الحين، فهكذا يروج اليهود لبكائياتهم، فيما يتساقط في فلسطين الألاف من الشهداء منذ عام 48، ولم يقام متحفاً واحداً حتى ولا نصباً تذكاريا في أي بلد عربي لهؤلاء الشهداء، ليكون شاهدا على جرائم إسرائيل أمام العالم ضد الشعب والحق الفلسطيني.

كان الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب قد بدأ ظهر اليوم السبت اعتصاماً مفتوحاً لمدة ثلاثة أيام وذلك بمقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، جاء الاعتصام بدعوة من الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام للاتحاد وبتنسيق مع مجلس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وذلك احتجاجاً على المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزه، وتعبيراً عن الرفض لقتل النساء والأطفال والتهجير القسري لأهل غزة.