إبراهيم عيسى يثير فتنة حول اليهود وإسرائيل تُشيد بحديثه عن الحرب على غزة

آثار الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى ضجة واسعة بتصريحاته الأخيرة حول رفضه الهجوم على اليهود بعد أحداث غزة الدامية، وذلك خلال إذاعة إحدى حلقات برنامجه "حديث القاهرة".

إبراهيم عيسى يدافع عن اليهود: مش بتحاسب الناس على ديانتها بتحاسبهم على سلوكياتهم

وقال إبراهيم عيسى: "اللي بيضرب غزة هي إسرائيل مش اليهود، وبالتالي خاصم وعادي إسرائيل وليس اليهود، مش بتحاسب الناس على ديانتها بتحاسبهم على سلوكياتهم، وبردو مقدرش أحاسب ديانة ولا أصحاب ديانة على تصرف ناس تانية فيها، وإلا ييجوا هما يحاسبونا على داعش والقاعدة".

إبراهيم عيسى

إبراهيم عيسى يرفض انتقاد اليهود: مينفعش نقول عليهم أحفاد القردة والخنازير

وأضاف عيسى: "مينفعش حد يقول أحفاد القردة والخنازير و(ابن اليهودية)، إيه ده يا جماعة؟ إذا كنت تشكو من العنصرية، لا تكن عنصريًا، إنما لو معندكش مشكلة خلاص عنصري قصاد عنصري، لكن متقوليش إنك بتدافع عن الأخلاق والدين، لأن الدين لا يمكن أن يكون عنصريًا ولأنه ليس دين التنابز ولكن دين التعايش بين الناس".

واختتم عيسى حديثه: "أنا لا أطلب جزاء ولا شكورا ولا تصفيقا ولا مدحا وماعنديش مشكلة في السب والشتائم خالص .. الناس تطلع مشاعرها وفضلاتها النفسية عادي .. هنعمل إيه بشر!".

إبراهيم عيسى

إسرائيل تُشيد بحديث إبراهيم عيسى حول الوضع في غزة

على الجانب الآخر، احتفت صفحة إسرائيل بالعربية، بتصريحات إبراهيم عيسى حول الوضع في غزة، الذي انتقد فيه طريقة إدارة حركة حماس لشؤون القطاع خلال السنوات الماضية، حيث قامت بنشر حديثه مصحوبًا بمقاطع فيديو تظهر حجم الضرر الذي لحق بالقطاع خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال صفحتهم الرسمية على موقع "إكس".

إسرائيل تحتفي بإبراهيم عيسى

وكان إبراهيم عيسى قد صرح بأنه على مدى 16 سنة أقامت حماس غزتين؛ واحدة فوق نعلمها جميعا، والثانية هي آلاف من الكيلوات من الأنفاق تحت الأرض تستخدم للعمل العسكري والسلاح، وتبخل أن تقيم للشعب ملجأ واحدا للنساء والأطفال.