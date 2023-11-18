إبراهيم السجيني قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتكليف إبراهيم عبدالعال عبده السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لمدة عام.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،قد أطلق صباح اليوم قافلة صندوق تحيا مصر تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، محملة بمختلف المساعدات الإغاثية والإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالوقوف جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن القافلة الشاملة تحتوي على مختلف المساعدات الغذائية والطبية، بما يلبي الاحتياجات الفعلية والحقيقية لأهالي القطاع، بالتزامن مع استمرار المساعي المصرية بقيادة السيد الرئيس مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة وانهاء الأزمة .