السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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محلل سياسي فلسطيني: مصر تتعامل مع القضية بشكل واضح

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي على غزة

أكد عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، أن مصر لا تستهدف الحصول على مكاسب أو خدمات عن طريق خدمة الشعب الفلسطيني، موضحًا أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل واضح وصريح منذ سنوات عديدة.

دور مصر في حل الأزمة الفلسطينية

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وأشار إلى أن بعض الدول تتعامل مع القضية الفلسطينية من منطلق المصالح ولا ترى إلا مصالحها، وجاء ذلك خلال كلمة له عبر شاشة “إكسترا نيوز”.


وأضاف عبد المهدي مطاوع، أن تتعامل الدولة المصرية مع القضية الفلسطينية بشكل واضح منذ سنوات، فهي تعد من الدول القليلة التي لم تلعب على التناقضات بين الفصائل، موضحًا أن مصر دائما ما توجه الفلسطينيين إلى الاتجاه الصحيح، فمصر تلعب دورا محوريا ورئيسيا في القضية.


وشدد على أن مصر دائما ما تبذل جهود لحل الأزمة الفلسطينية، طوال السنوات الماضية، وتعمل جاهدة في هذا الإطار للوصول إلى حل للأزمة الفلسطينية.

أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن مصر لم تتوقف لحظة عن دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في أزمتهم الحالية على كل المستويات، سواء فيما يتعلق بالجهود الإغاثية، والتسوية السياسية، ووقف التصعيد.

مصر لم تتوقف لحظة عن دعم الشعب الفلسطيني

وقال “البرديسي” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم السبت، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول ضرورة البحث عن أساس المشكلة وحلها، وتأكيده ضرورة حماية المدنيين العزل، وتحذيره من حجم المشكلة التي من الممكن أن تعمل على اتساع الصراع في المنطقة بأكملها.

 القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تأتي دائمًا ضمن أولويات أجندة الدولة المصرية، ولديها رؤية تاريخية بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم، وعودة اللاجئين، وغيرها من الأمور التي تصب في مصلحة القضية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا على قطاع غزة

شن "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، قصفًا عنيفًا على مناطق في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة والتي تسببت في استشهاد 5 فلسطينيين وعدد كبير من الجرحى وتدمير أجزاء من المكان، جراء استهدافهم بطائرة حربية.

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