مصطفى الجلاد : اجتماعات الحكومة مع المطورين ستجنى ثمارها في 2024

أكد مصطفى الجلاد رئيس مجموعة SD هولدنج وعضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية أن القطاع العقارى سيقود قطار للتنمة في مصر في عام 2024 خاصة في ظل الاجتماعات المكثفة مع الحكومة لمناقشة المشكلات وحلها .



وقال الجلاد إن العقار يعد استثمارا قويا وجاذبا، خاصة في مصر التي تتميز بفرص واعدة في القطاع العقاري حاليا نتيجة للبنية التحتية القوية التي تنفذها الدولة من شبكة طرق وكباري وصرف صحي ومياه وما إلى ذلك بمختلف ربوع مصر .

وأشار المهندس مصطفى الجلاد أن هناك مدنا سياحية وساحلية تتمتع بفرص استثمار واعدة، خاصة في العين السخنة والساحل الشمالي ومنطقة رأس الحكمة بشكل خاص نتيجة للطلب المتزايد على الاستثمار في هذه المنطقة سواء من المصريين أو الأشقاء العرب .

وأوضح أن الفرص مناسبة حاليا لراغبي تملك الوحدات السكنية والمكاتب التجارية والإدارية، خاصة في ظل توقعات بارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، وتحديدا مطلع العام الجديد 2024، خاصة في الساحل الشمالي والعاصمة الإدارية .

وأضاف المهندس مصطفى الجلاد أن القوة الشرائية الحالية في الوقت الحالي جيدة جدًا، خاصة أن العملاء الآن أصبحوا مدركين لأفضل شكل للاستثمارات في الوقت الحالي، وأن العقار أفضل استثمار حاليًا .ولفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة هو مشروع رائع وسيكون أفضل من العديد من المدن العالمية في الكثير من الدول الكبرى، كما أن الشركة المسؤولة عن العاصمة الإدارية الجديدة توفر الدعم اللازم للمطور العقاري، وهو ما يضمن للمستثمر الأجنبي حقوقة ودعمه وتقديم البيانات التي يحتاجها .

وأشار عضو غرفه الاستثمار العقاري باتحاد الصناعات إلى أن القطاع العقاري في مصر من أفضل القطاعات للاستثمار في العالم، خاصة أن به العديد من التحركات السعرية ودائمًا ما يكون البائع فائزاً من خلال البيع، موضحًا أن مصر لديها الكثير من أشكال العقارات والوحدات والأنواع، وهو ما يعطي المستثمر الأجنبي الكثير من الاختيارات أمامه ليفاضل بينها .

.